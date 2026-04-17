Macugnaga, Titoli contro la candidatura di Candiani: "Serve una personalità della nostra provincia"

Davide Titoli, referente provinciale di Futuro Nazionale - il partito di Roberto Vannacci a cui ha recentemente aderito - e originario della Valle Anzasca, nonché ex consigliere comunale di Bannio Anzino, interviene sul tema della candidatura di Stefano Candiani come sindaco di Macugnaga alle prossime elezioni amministrative.

Di seguito la nota diffusa da Titoli:

“La candidatura di Candiani a Macugnaga non convince. Un nome che gira da dicembre, ma che in paese non si è ancora fatto vedere e che nessuno conosce di persona. Un deputato eletto in altra regione che dovrà stare a Roma in settimana, rispondere alle esigenze del territorio dove lo hanno votato per poi dedicarsi anche a Macugnaga…sempre che il partito a cui fa riferimento, lo stesso di Bonacci, non gli imponga nel prossimo futuro una candidatura nella sua provincia di origine, lasciando il paese di nuovo nel marasma. A Macugnaga serve invece un sindaco che possa esserci tutti i giorni e che si possa concentrare sulla sua rinascita turistica, ma soprattutto serve una personalità della nostra provincia, che non debba rispondere ad un altro territorio e che possa lasciare in asso il paese improvvisamente. Le personalità di alto profilo ci sono e nessuno dubita che l'onorevole Candiani possa essere determinante per ottenere dei risultati a Roma, ma questo potrà farlo a prescindere dal fatto che sia sindaco o meno, se ci tiene ai macugnaghesi”.