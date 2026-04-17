Francesca Barale protagonista sulle strade olandesi

Francesca Barale, la forte ciclista ossolana, portacolori ora della Movistar, sarà protagonista domenica 19 aprile alla Amstel Gold Race che va in scena domenica 19 aprile in Olanda. E’ la 60esima edizione della classica della birra, appuntamento intermedio tra le corse delle pietre (Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix) e la settimana delle Ardenne (Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi). Donne e uomini saranno in gara lo stesso giorno e animeranno il circuito finale che ha il suo fulcro nel Cauberg, ascesa breve, ma spesso decisiva.

Nella gara femminile anche l’ossolana che correrà sul classico tracciato con partenza dalla piazza del Mercato di Maastricht E arrivo a Valkenburg in località Berg en Terblijt.