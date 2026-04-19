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Cultura | 19 aprile 2026, 14:55

Alla Soms un omaggio al poeta e scrittore Claudio Barna

Il 24 arile un incontro con i membri dei circoli letterari domesi

Claudio Barna

Claudio Barna

Venerdì 24 aprile alle 17.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita un incontro organizzato dal circolo della poesia “Domus”, del laboratorio di scrittura creativa e del circolo letterario “L’obelisco”, che si uniscono per rendere omaggio a Claudio Barna, poeta, scrittore e docente ossolano scomparso a gennaio.

Presenza attiva nel “Circolo della poesia Domus”, Barna ha saputo trasformare emozioni, pensieri, frammenti di vita in parole capaci di toccare profondamente l’animo di chiunque le ascoltasse. Attraverso memorie, letture e testimonianze, questo evento vuole essere un momento non solo di raccoglimento, ma anche di condivisione di alcuni dei suoi testi.

L’ingresso è a offerta libera, a sostegno delle attività dei circoli letterari.

l.b.

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