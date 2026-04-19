Continua la ricerca sulla storia ossolana di Umberto De Petri: pubblicato "Una finestra su Pallanzeno"

Il domese Umberto De Petri ha pubblicato un altro dei suoi libri documento dei paesi ossolani dal titolo: “Una finestra su Pallanzeno”. Interessato alla storia e alle tradizioni dell'Ossola, negli ultimi anni ha raccolto in fascicoli una serie di articoli tratti da vecchi giornali ossolani, a partire dalla fine dell’Ottocento fino agli anni '60, riguardanti numerosi paesi e frazioni tra i quali: Bognanco, Caddo, Calice, Cisore e Mocogna, Montecrestese, Monteossolano, Montescheno, Premia, Salecchio, Santa Maria Maggiore e Crana, Trasquera, Trontano e Cosasca, Vagna, Varzo. È giunto con Pallanzeno al 55 ° libro sull''Ossola e ne ha in preparazione uno su Villadossola. Il comune di Pallanzeno, riconoscendone la valenza culturale e turistica, ha deliberato l'acquisto di diverse copie.

De Petri ha esercitato la professione di guida ambientale escursionistica e svolto attività didattica in collaborazione con diverse scuole della zona. Ha collaborato con alcuni enti dell’Ossola, in particolare con la riserva del Sacro Monte Calvario, per la conduzione di visite guidate all’interno dell’area protetta, è stato un componente della cappella musicale del Sacro Monte Calvario e ha passato a partire dal 2004 molte ore in biblioteca a sfogliare giornali periodici e a prendere in considerazione gli articoli più importanti per capire le trasformazioni socioeconomiche del nostro territorio li ha trascritti al computer e con il materiale raccolto ha realizzato i volumi.

Alcuni di questi libri sono stati pubblicati anche in rete da Mnamon. I libri hanno il privilegio di offrire una fotografia diretta invece che una ricostruzione a posteriori. Ripercorre le storie dell'Ossola attraverso le parole di collaboratori dei giornali, di volontari, di studiosi, di opinionisti e sacerdoti scovando curiosità sconosciute o dimenticate. Racconta di nascite, morti, inaugurazioni, incidenti, liti, alluvioni. Tra le fonti principali ci sono i giornali: L'Ossola, L'Indipendente, La Libertà, Il Toce e altri giornali che hanno avuto tra i collaboratori gli storici Nino Bazzetta e Ida Braggio Del Longo.

“Ho iniziato a raccogliere il materiale per il primo libro nel 2004 – dice De Petri - la prima pubblicazione è stata su Salecchio, una località che frequentavo come guida ambientale ed ero curioso di conoscere qualcosa in più sul posto. Così sono andato in biblioteca a sfogliare i vecchi giornali. Avevo trovato la notizia curiosa di un giornalista de La Tribuna di Roma che nel 1920 era venuto in Ossola ad intervistare gli abitanti di Salecchio, in quanto girava voce che fosse un paese molto longevo”. Da lì, De Petri ha iniziato ad appassionarsi delle vecchie cronache dei paesi e a fare le sue ricerche in biblioteca a Domodossola che proseguono tuttora. “Nel libro in preparazione su Villadossola – dice - ho trovato ad esempio delle liti di un tempo tra i residenti e i migranti romagnoli arrivati a Villadossola per trovare lavoro”.