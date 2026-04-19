Ornavasso celebra l'81° anniversario della Liberazione

Il comune di Ornavasso, in collaborazione con il raggruppamento patrioti “Alfredo Di Dio” e le associazioni d’arma, organizza le celebrazioni in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. La giornata di sabato 25 aprile si aprono alle 9.30 a Migiandone, con la posa di una corona d’alloro al monumento ai caduti.
Alle 10.00 ci si sposta a Ornavasso per la posa di una seconda corona al monumento ai caduti in piazza del Municipio, con l’orazione ufficiale a cura del sindaco Filippo Cigala Fulgosi. Alle 10.30 nella chiesa di San Rocco la messa in suffragio dei caduti. La manifestazione sarà accompagnata dal corpo musicale Santa Cecilia di Ornavasso.
Nel pomeriggio il programma prosegue al Museo della Resistenza. Alle 14.30 una visita alla Linea Cadorna guidata dal direttore del museo Emanuele Rossi. Alle 15.00 l’apertura del museo con visite guidate.