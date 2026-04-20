Team Cosentino protagonista a Milano

Il Team Cosentino torna da Milano con prestazioni intense e combattute. Nei 100 kg debutto positivo per Giuseppe Perazzo, che chiude in parità dopo tre riprese durissime, come mostra anche il volto segnato dalla fatica e dai colpi.
In foto, il coach Luca Cosentino è ritratto con Perazzo e con il figlio Elia Cosentino, già noto campione di K1.
Negli 80 kg sconfitta per Simone Prata, con un verdetto che lascia qualche dubbio. «Sono soddisfatto dei miei ragazzi, ma non mi soffermo sugli errori arbitrali: dobbiamo sempre puntare a fare meglio», commenta il coach.
Cosentino sottolinea l’impegno e la disciplina del gruppo e guarda già ai prossimi appuntamenti. Intanto cresce l’attesa per il mondiale di kickboxing K1 a contatto pieno che vedrà protagonista in autunno il pluricampione Elia Cosentino: «Sarà una sfida durissima, ma non ci tireremo indietro», conclude il coach.
Il team Cosentino presente a Milano