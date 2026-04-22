Domobianca365: al via la stagione estiva tra natura, sport ed eventi

Domobianca365 si prepara ad aprire la stagione estiva con un ricco programma di attività che, in concomitanza con i ponti di aprile, maggio e giugno, segna l’avvio di un’offerta turistica sempre più strutturata e orientata a sport, natura e intrattenimento.

La località del Gruppo Altair, a soli venti minuti da Domodossola, sarà già protagonista da sabato 25 aprile con la possibilità di raggiungere l’Alpe Lusentino per passeggiate, escursioni in mountain bike ed e-bike, picnic e giornate all’aria aperta. Per l’occasione saranno attive diverse strutture ricreative: il Lusebar, il Parco Avventura con percorsi sospesi tra gli alberi, il campo da beach volley, i gonfiabili e il Kinder Park.

La giornata del 25 aprile vedrà anche un momento conviviale con la tradizionale grigliata, polenta al paiolo e accompagnamento musicale a cura di DJ Alberto, confermando la vocazione della località a unire sport e socialità.

“Abbiamo archiviato una stagione invernale positiva e siamo pronti a consolidare il nostro progetto di crescita anche in estate”, ha dichiarato il direttore di Domobianca365, sottolineando come l’obiettivo sia quello di rafforzare l’attrattività della montagna anche nei mesi più caldi, con un’offerta rivolta in particolare a famiglie, giovani e bambini.

Il calendario proseguirà anche venerdì 1 maggio con nuove aperture e attività all’aperto, tra cui ancora grigliate, giochi per bambini e l’accesso al Parco Avventura, che offre oltre 60 passaggi attrezzati e percorsi differenziati per livelli di difficoltà, incluso uno accessibile alle persone con disabilità motorie.

L’inaugurazione ufficiale della stagione estiva è prevista per il 23 maggio, quando gli impianti di risalita saranno aperti nei fine settimana insieme ai ristori e alle principali attività della località. Nel corso dell’estate sono in programma eventi sportivi e musicali come la Vertical Race, Karmageddon e diverse cicloscalate, che andranno a comporre un calendario pensato per rendere Domobianca365 una destinazione sempre più attrattiva.