La Fabbrica di Carta, una giornata dedicata alle scuole

Seconda giornata di appuntamenti, giovedì 23 aprile, per la 28esima edizione de La Fabbrica di Carta, in programma come di consueto al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. La giornata si apre alle 9.00 con un evento dedicato ai ragazzi delle scuole: la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, in linea con il tema scelto per questa edizione della rassegna, dedicata all’80° anniversario della Costituzione e del voto alle donne. Alle 11.00, poi, la professoressa Marina Federici propone una conferenza dedicata a narrazioni e riflessioni proprio su questo periodo storico, ancora una volta in dialogo con gli studenti.
Alle 18.00 la presentazione di “SpeziaRe in Ellade”, libro realizzato - come ormai da tradizione - dagli studenti del liceo classico Spezia di Domodossola. Infine, alle 21.00 una nuova proiezione di “C’è ancora domani”, questa volta aperta a tutti.
L’ingresso a incontri e conferenze è gratuito.