Orgoglio Vogogna, conquista vittoria e spareggio

Orgoglio Vogogna e promozione Feriolo!

Si chiude così la Prima Categoria con l’ultima giornata che fa calare il sipario sulla stagione regolare che ha visto dominare il Feriolo di Pissardo: 75 punti, 23 vittorie, 6 pari, una sola sconfitta (con la Varzese alla 4a di campionato).

Un successo colto in netto anticipo che vede dunque il Feriolo tornare in Promozione, festeggiando domenica in casa con un secco 4 a 1 sul Carpignano..

Ma la notizia è che il Vogogna va agli spareggi play out. La vittoria colta a Romagnano (3-2) sa di orgoglio e carattere. In una gara dove i biancoverdi rischiavano di pagare anche la decisioni del giudice sportivo nate del referto dell’arbitro di Vogogna-Momo: una direzione negativa con lo strascico delle squalifiche.

Ma il Vogogna (doppietta di Schirru e gol di Piccini) ha reagito e si giocherà la permanenza in Prima nel confronto con la Quaronese, sconfitta a Dormelletto e quindi rimasta nello stretto spazio di 6 punti di differenza in classifica.

Partita secca in casa dei sesiani, che hanno vinto entrambe le gare di campionato contro il Vogogna: ma forse era un altro Vogogna.

Il pari (1-1) a Cameri salva il Sizzano, che nelle ultime gare era stato risucchiato sul fondo. La rete del pari, che significa salvezza, è di Zoccali.

Agli spareggi play ff vanno Bagnella (56), Virtus Villa (53), Momo e Dormelletto (51). Gli scontri saranno Bagnella-Momo e Virtus Villa-Dormelletto.

Momo e Bagnella hanno già fatto le prove domenica con un 1 a 1 finale così come il Villa ha pareggiato a Varzo (1-1) in una classica di fine stagione. In gol Ceschi e Franzetti.

Il Dormelletto conquista la quarta posizione grazie al gol di Sacco che ‘condanna’ la Quaronese ai play out.

Colpo di coda dell'Agrano dice addio alla Prima battendo (4-0) un'Omegna che nel finale di torneo pare abbia staccato la spina. Un successo che consente almeno all’Agrano di lasciare l’ultimo posto, dove scivola l’Esio pesantemente battuto (7-1) dalla Cannobiese.