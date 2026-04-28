Fedora, Paolo Rovellotti nuovo presidente per il quinquennio 2026-2031

Sarà Paolo Rovellotti a guidare Azienda Speciale Fedora per il quinquennio 2026-2031. La nomina è stata ufficializzata dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che ha rinnovato il consiglio di amministrazione dell’ente.

Accanto al nuovo presidente, fanno parte del Cda Renzo Rabaioli, Roberta Massaro, Paolo Carrà e Maurizio Baldini. Rovellotti subentra a Massimo Sartoretti, mentre la vicepresidenza è stata affidata a Roberta Massaro. Direttrice dell’azienda speciale è Cristina D’Ercole, vicesegretario generale della Camera di Commercio.

«Ci attendono cinque anni di lavoro intenso – ha commentato Rovellotti – in un momento in cui le tensioni internazionali mettono alla prova l’economia. Fedora rappresenta uno strumento agile per sostenere le imprese dell’Alto Piemonte, in particolare quelle di dimensioni minori, che affrontano maggiori difficoltà sui mercati».

L’Azienda Speciale Fedora svolge infatti il ruolo di braccio operativo dell’ente camerale, supportando le attività istituzionali e intervenendo in ambiti strategici come l’internazionalizzazione, la promozione turistica e culturale e la valorizzazione delle filiere produttive. Tra le attività rientra anche la formazione d’impresa, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto economico locale.

Tra le prime iniziative in programma figurano un incontro dedicato ai Progetti integrati di filiera 2026-2029 della Regione Piemonte e il servizio di individuazione dei mercati più promettenti per le imprese, nell’ambito del progetto SEI – Sostegno all’export italiano promosso da Unioncamere, accessibile gratuitamente alle aziende.

Nei giorni scorsi Fedora ha inoltre coordinato due fam trip rivolti a buyer esteri interessati a conoscere le destinazioni turistiche dell’Alto Piemonte, nell’ambito della Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia 2026, iniziativa che vede la Camera di Commercio tra i partner.