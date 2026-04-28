Due medaglie di bronzo per il villadossolese Andrea Ferrari

C’è anche un pizzico d’Ossola nei successi dalla Regaldi di Novara ai Campionati Regionali Master disputati a Torino domenica scorsa.

Il gruppo sportivo novarese ha una tradizione ultra centennale nel settore sportivo del tennis tavolo e fa parte dell’Albo ufficiale delle Società storiche del Piemonte. Una tradizione ed una qualità agonistica confermata proprio nel capoluogo piemontese dove tra i medagliati c’è anche Andrea Ferrari, di Villadossola, da tanti anni portacolori della Regaldi.

Dicevamo che Ferrari, da sempre appassionato e protagonista nel tennis tavolo, ha conquistato due medaglie: una di bronco nel singolo maschile (dove il collega Claudio Sassi ha vinto l'oro e argento è andato a Maurizio Castagno) e poi un altro bronzo in coppia proprio con Sassi, nel doppio maschile assoluto.