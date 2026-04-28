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Sport | 28 aprile 2026, 16:05

Due medaglie di bronzo per il villadossolese Andrea Ferrari

E' salito sul podio ai Regionali di tennis tavolo con alcuni colleghi della Regaldi di Novara

Andrea Ferrari, primo a sinistra, medaglia di bronzo ai regionali (Foto tratta dal sito della Regaldi)

Andrea Ferrari, primo a sinistra, medaglia di bronzo ai regionali (Foto tratta dal sito della Regaldi)

C’è anche un pizzico d’Ossola nei successi dalla Regaldi di Novara ai Campionati Regionali Master disputati a Torino domenica scorsa. 

Il gruppo sportivo  novarese ha una tradizione ultra centennale nel settore sportivo del tennis tavolo e fa parte dell’Albo ufficiale delle Società storiche del Piemonte. Una tradizione ed una qualità agonistica confermata proprio nel capoluogo piemontese dove tra i medagliati c’è anche Andrea Ferrari, di Villadossola, da tanti anni portacolori della Regaldi.

Dicevamo che Ferrari, da sempre appassionato e protagonista nel tennis tavolo, ha conquistato due medaglie: una di bronco nel singolo maschile (dove il collega Claudio Sassi ha vinto l'oro e argento è andato a Maurizio Castagno) e poi un altro bronzo in coppia proprio con Sassi, nel doppio maschile assoluto.

re.ba.

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