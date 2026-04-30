Findomo, ultima chiamata salvezza: sfida decisiva contro la capolista Paruzzaro

Ultimissima chiamata per la Findomo. Cestistica sul parquet questa sera alle 21 al Pala Raccagni per affrontare Paruzzaro, prima in classifica nella poule salvezza con 6 punti. Montalto e Collegno sono a quota 4, Domo a 2: un ko condannerebbe gli ossolani alla retrocessione, una vittoria invece consentirebbe di nutrire ancora speranze di mantenere la categoria.

"Dobbiamo dare tutto, dalla prima all'ultima energia che abbiamo in corpo. Dove non ci arrivano le gambe, ci deve arrivare il cuore: non ho dubbi sul fatto che i miei ragazzi-cosi Petricca- daranno il 110% per ottenere un referto rosa che ci consentirebbe di sperare nella salvezza. Dobbiamo difendere, essere aggressivi, dobbiamo migliorare la qualità offensiva: tutti insieme possiamo farcela" - la chiosa di Petricca.

Intanto sono state rese note le date della finalissima per la promozione in serie C tra Tam Tam Torino e Autotrasporti Sacchi Foma Omegna: gara 1 domenica 10 maggio a Torino, gara 2 sabato 16 maggio alle 2030 sempre a Torino. Gara tre domenica 24 maggio alle 1830 al Palabagnella, eventuale gara 4 al Pala Bagnella il 30 maggio alle 19 e gara cinque a Torino il 7 giugno alle 18.