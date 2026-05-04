Tornano gli "School Olympic Games": protagonisti gli studenti del Vco

Tornano, domenica 10 maggio dalle 14.30 in piazza Garibaldi a Pallanza, gli “School Olympic Games”, organizzati dall’associazione E20VB, in abbinamento con la Giornata Mondiale della Croce Rossa. La principale novità della seconda edizione dei giochi d’abilità per gli alunni delle scuole primarie del Verbano Cusio Ossola: 11 giochi gestiti da associazioni di volontariato del territorio. Quella del 2026 è la seconda edizione, anche se si tratta della terza. L’edizione pilota – il panino con la Nutella più lungo del mondo – è del 2024 ma fu un’edizione sperimentale, la numero zero.

Oggi pomeriggio, nella sede municipale di piazza Garibaldi, c’è stata la presentazione, presenti il sindaco, Giandomenico Albertella e l’assessore agli eventi Katiuscia Zucco. “Stamattina – spiega Giorgio Comoli (E20VB) – ho iniziato a girare le scuole di Verbania per raccogliere le adesioni, nei prossimi giorni andrò nelle scuole primarie del Cusio e dell’Ossola. Negli anni scorsi abbiamo avuto adesioni da Domodossola, Villadossola, Casale Corte Cerro. Quest’anno abbiamo cercato di promuoverci in provincia di Varese, senza successo per ora ma la raccolta di adesioni si chiude lunedì”.

“Ogni iniziativa che punta ad animare piazza Garibaldi – commenta Albertella – è la benvenuta, soprattutto se come in questo caso aggrega le associazioni di volontariato”.