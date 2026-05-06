Legalità a teatro: gli studenti protagonisti al Maggiore con la Polizia di Stato

Sì è svolto questa mattina presso il teatro Il Maggiore di Verbania l’evento “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. L’obiettivo principale dell’iniziativa - voluta dalla segreteria del dipartimento di polizia - è stato quello di avvicinare i giovani ai valori della legalità attraverso un linguaggio artistico e teatrale, affrontando tematiche sociali come il contrasto alla violenza di genere, la sicurezza stradale e ferroviaria, la sicurezza informatica, il bullismo, l'importanza dello sport e il rispetto delle diversità.

All’evento hanno preso parte diverse scuole della provincia: l’istituto Dalla Chiesa Spinelli e liceo Piero Gobetti di Omegna, le scuole medie Quasimodo e il liceo Cavalieri di Verbania, il liceo Spezia di Domodossola e gli atleti delle Fiamme Oro in forza al reparto mobile di Torino.

I veri protagonisti della mattinata in teatro sono stati gli studenti, che hanno messo in scena degli intermezzi artistici tra un intervento specialistico del personale della Polizia di Stato ed un altro. Dopo i saluti istituzionali del Questore del Vco, dell’assessore con delega all’istruzione Sartori e del dirigente scolastico regionale Giuseppina Noto, ad esibirsi sono stati i ragazzi del liceo musicale Piero Gobetti con intermezzi musicali e di canto, del Dalla Chiesa Spinelli con la messa in scena del monologo di Paola Cortellesi sulla violenza di genere e del Cavalieri con la messa in scena del monologo sul bullismo, sempre di Paola Cortellesi. Tutti gli studenti hanno preso parte al gioco a quiz sulla piattaforma Kahoot sulle tematiche relative alla sicurezza stradale e ferroviaria.