domenica 10 maggio
Serie A, oggi Parma-Roma - Diretta
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Ultim'ora | 10 maggio 2026, 17:09

Serie A, oggi Parma-Roma - Diretta

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(Adnkronos) - La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il quarto posto occupato dalla Juventus, ora distante un solo punto. Quella di Cuesta invece, già salva, ha perso 2-0 con l'Inter a San Siro, nella partita che ha assegnato il 21esimo scudetto ai nerazzurri. 

 

Nel prossimo turno di Serie A la Roma è attesa dal derby con la Lazio, mentre il Parma volerà a Como. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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