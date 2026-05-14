Domenica il primo Distinguished Gentleman’s Ride in Valle Vigezzo

Manca pochissimo al primo Distinguished Gentleman’s Ride in Valle Vigezzo, in programma domenica 17 maggio in contemporanea mondiale con le altre tappe e con arrivo a Santa Maria Maggiore. Un appuntamento che unirà passione per le due ruote, eleganza e spirito di condivisione, con la promessa di una giornata all’insegna del sole e del divertimento nella splendida cornice alpina della valle.

Ogni anno, migliaia di motociclisti si riversano nelle strade di tutto il mondo in sella alle loro Triumph, o altre moto eleganti, mettendo in mostra il loro stile unico, la passione per le Modern Classics e l'impegno a favore della salute maschile. Questo evento celebra l'artigianalità e il senso di appartenenza, contribuendo concretamente a una giusta causa attraverso la propria passione e sostenendo la salute maschile e la ricerca sul cancro alla prostata con più di 100.000 partecipanti a livello mondiale.

Da quest'anno, per la prima volta, il Distinguished Gentleman's Ride fa tappa anche in Valle Vigezzo, con l'evento organizzato da un gruppo di amici: Giuliano Cavalli, Andrea Carnelli, Andrea De Mango, Paolo Martinetti, Mauro Nobile e Paolo Filardi con il supporto del Moto Club Verbania 2.0.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato a Verbania, in Piazza Mercato, a partire dalle 9.00. La partenza è prevista alle 10.00, dopo un breve briefing organizzativo. La carovana raggiungerà poi la Valle Vigezzo per l’aperitivo presso “La Peschiera”, definita dagli organizzatori una location “strepitosa”, ideale per condividere sorrisi e atmosfera tra appassionati. Qui si potranno anche scattare le foto ufficiali, e ammirare l'eleganza dei piloti e delle loro moto.

Per chi desidera partecipare ufficialmente al Distinguished Gentleman's Ride contribuendo anche alla finalità benefica dell’evento, è possibile iscriversi effettuando una donazione di 10 euro tramite il sito ufficiale gentlemansride.com, selezionando la tappa di Santa Maria Maggiore. Chi invece preferisce partecipare senza donazione potrà comunque unirsi al gruppo presentandosi direttamente domenica mattina al punto di ritrovo a Verbania oppure a Santa Maria Maggiore.