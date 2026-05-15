Ornavasso, questa sera incontro con il Cai dedicato alla Val Grande

Appuntamento questa sera, venerdì 15 maggio, alle 21 a Ornavasso per una serata dedicata alla fotografia e alla natura della Val Grande. Il Comune, insieme alla sezione di Gravellona Toce del Club Alpino Italiano, propone l’incontro dal titolo “Il mio mal di Val Grande, lo spettacolo della natura attraverso la fotografia”. La serata si svolgerà nella sala polivalente di piazza XXIV Maggio, dove verranno proiettati gli scatti del fotografo Giancarlo Parazzoli, dedicati alla Val Grande. Le immagini accompagneranno il pubblico in un percorso visivo tra paesaggi, ambienti naturali e scorci del territorio, offrendo una lettura artistica e suggestiva di una delle aree selvagge più note del Verbano Cusio Ossola.