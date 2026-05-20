Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

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20263061 Struttura ospedaliera a Oggebbio cerca un manutentore per supporto tecnico su impianti elettrici, meccanici con attestato corso antincendio rischio alto. Tempo determinato full time tre mesi, con turni anche sabato e domenica.

20263119 Bar Ristorante Pizzeria a Gravellona Toce cerca un aiuto cucina per preparazione piatti semplici e linea per orario serale sei giorni su sette, con un giorno di riposo. Tempo determinato 12 mesi full time.

20261014 Azienda lapidea a Baveno cerca un manutentore meccanico per impianti di frantumazione e un/a operaio/a palista per movimentazione materiali. Contratto a tempo determinato full time.

20263165 Famiglia di Baveno ricerca un assistente familiare H24 per assistere signora di 90 anni su sedia rotelle, collaborativa e pacata. Contratto indeterminato C Super.

20263154 Famiglia di Miazzina ricerca assistente familiare H24 per assistere donna autosufficiente con grave demenza per attività di supporto nella gestione della casa e compagnia.

20263086 Centro estetico di Domodossola cerca un addetto/a reception per prenotazioni, gestione clientela e riassetto negozio. Tempo determinato part-time di sei mesi con possibile stabilizzazione.

20261665 Importante azienda di Omegna ricerca operai da inserire in produzione disponibili a lavorare sui 3 turni a ciclo continuo con 3 giorni di riposo. Mensa interna, premi produzione, opportunità con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

20263261 Per azienda di Baveno si ricerca un giardiniere addetto alla manutenzione del verde, preferibilmente in possesso di qualifica e pregressa esperienza nella mansione. Si valutano anche profili junior. Da lunedì al venerdì. Contratto iniziale 40h a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato annuale.

20262966 Ristorante con sede a Trontano ricerca personale a chiamata per servizi serali e week end e una figura per la gestione del rifugio nel mese di agosto e nei fine settimana. Le risorse si occuperanno di servizio sala, accoglienza clienti e supporto alle attività della struttura. Richieste serietà, cordialità e predisposizione al contatto con il pubblico.

20262905 Azienda cartotecnica di Omegna cerca un ASPP da inserire a supporto dell’RSPP. Richiesta laurea in ingegneria ambientale o affini, esperienza minima di 1-3 anni in ruolo analogo, conoscenza normativa, attitudine al lavoro. Contratto indeterminato full time, con RAL da 30 a 40k.

20262961 Azienda metalmeccanica con sede a Trontano ricerca MAGAZZINIERE full time. La figura si occuperà della gestione del magazzino, preparazione materiale per la produzione e supporto organizzativo tra magazzino e reparto produttivo. Richiesta minima dimestichezza con il PC, precisione e buone capacità organizzative.

20262831 Azienda di Gravellona Toce che si occupa di serramentistica cerca un impiegato per il proprio ufficio tecnico. Lettura disegni tecnici, rilievi nei cantieri, gestione ordini e preventivi. Richiesta patente B, diploma inerente, preferibile esperienza nel settore. Contratto da valutare in base al profilo.

2026490 Bar/Ricevitoria a Domodossola cerca barista da inserire con contratto di apprendistato. 40 ore full time su turni anche nei week end e festivi. Preferibile minima esperienza in contesto analogo e conoscenza di inglese o tedesco.

20262791 Impresa edile con sede a Pieve Vergonte cerca un muratore che si occupi di tutte le mansioni del mestiere presso i clienti. Sono indispensabili competenze di base nel settore, buona volontà, patente B, capacità di adattamento. Contratto full time a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile.

20262660 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca camerieri di sala con esperienza. Contratto part-time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario dal mercoledì alla domenica. Richiesti patente B, autonomia negli spostamenti e capacità di lavoro in team.

20262547 Azienda di Baveno che si occupa di fornitura/installazione/manutenzione di cucine ed elettrodomestici industriali per ristoranti ed hotel cerca un tecnico manutentore per svolgere mansione di manutentore, installatore e supporto tecnico. Contratto full time con prospettiva di inserimento stabile. Richieste competenze nel settore elettrotecnico.