Sport Project Vco domina ai tricolori: Cappelli campione italiano, Gallerini d’argento

﻿﻿﻿Weekend da incorniciare per la Sport Project Vco, protagonista assoluta ai Campionati Italiani Giovanili di corsa in montagna disputati sui sentieri di Moggio Udinese, con una straordinaria doppietta nella categoria Allievi. A conquistare il titolo è stato Andrea Cappelli, autore di una prova impeccabile chiusa in 18’34” sul tracciato di 4,6 chilometri e 235 metri di dislivello, articolato su due giri. Cappelli ha costruito il successo nella parte conclusiva della seconda tornata, quando è riuscito a guadagnare qualche metro decisivo sul compagno di squadra Luca Gallerini, secondo al traguardo in 18’45”. I due atleti avevano già fatto la differenza al termine del primo giro, lanciando insieme l’azione che ha deciso la gara. Grazie a questo splendido risultato, Cappelli e Gallerini si sono conquistati di diritto la convocazione in Nazionale per il “Mondialino” Under 18 di corsa in montagna, in programma il prossimo 21 giugno a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce.

GLI ALTRI RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

Il fine settimana della Sport Project VCO è stato arricchito anche da altri importanti risultati. Sabato pomeriggio, a Pallanzeno, è andata in scena la prima edizione del Vertical “Ul Dric”, dove il podio è stato interamente monopolizzato dagli atleti del team ossolano: vittoria per Marcello Ugazio davanti a Peter Bettoli e Roberto Giacomotti. In serata, alla “Pella-Orta” di 15 chilometri, è arrivato un altro successo grazie alla vittoria di Simone Romeo, a conferma di un momento di grande forma per tutto il gruppo Sport Project Vco.

Un weekend di grandi soddisfazioni che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società e la crescita costante dei suoi giovani talenti, capaci di imporsi ai massimi livelli nazionali.