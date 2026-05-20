Val Vigezzo, senso unico alternato sulla statale 337 per lavori di taglio della vegetazione

Sulla SS337 della Val Vigezzo verrà istituito un senso unico alternato per consentire lo svolgimento di lavori di taglio alberi e manutenzione della vegetazione lungo la carreggiata. L’intervento è stato disposto con ordinanza e interesserà il tratto compreso tra il km 23+900 e il km 29+668.

I lavori saranno eseguiti fino al 12 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. La regolazione del traffico avverrà tramite impianto semaforico o movieri, in base alle esigenze del cantiere.

L’ordinanza prevede che il cantiere possa avere una lunghezza massima di 200 metri e che, in caso di necessità operative, siano possibili brevi chiusure del traffico della durata massima di cinque minuti. In presenza di code, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico legate ai frontalieri, sarà comunque garantita la presenza di movieri per la gestione della circolazione.