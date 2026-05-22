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Cronaca | 22 maggio 2026, 14:15

Incidente a Santa Maria, ci sarebbe un ferito grave

L'uomo è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio in attesa dell'arrivo dei soccorritori

Incidente a Santa Maria, ci sarebbe un ferito grave

Grave incidente stradale a Santa Maria Maggiore. E' successo intorno alle 13.30 nei pressi della gelateria. Un uomo in sella ad un motorino sarebbe stato urtato da un furgone. Per permettere i soccorsi all'uomo, che ha subito una grave ferita ad una gamba, e per permettere i successivi rilievi, via Matteotti è stata chiusa al traffico. L'uomo è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Per raggiungere Malesco e gli altri paesi della valle,il traffico è stato deviato nelle vie in terne del centro vigezzino.

Redazione

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