A Villadossola un incontro sulla questione israelo-palestinese

La questione israeliano palestinese sarà al centro di un incontro a Villadossola. Il Comitato Ossola Ferma il Riarmo e il Comitato Ossola per la Palestina organizzano una conferenza sul tema “Aspetti fondamentali sulla questione israeliano palestinese”. La serata è in programma all'oratorio di Villadossola il 25 maggio alle 20.45, relatore sarà don Maurizio Mazzetto presbitero della diocesi di Vicenza da sempre impegnato nel campo della giustizia, della pace e della cura del creato in particolare attraverso il movimento cattolico internazionale per la pace Pax Christi.

Sulla locandina di invito viene riportata una citazione di Albert Einstein “Non si può mantenere la pace con la forza, si può raggiungere unicamente con la comprensione”. La parrocchia di Villadossola è particolarmente sensibile al tema, il vicario parrocchiale don Renato Sacco già coordinatore nazionale di Pax Christi, attualmente ne è consigliere nazionale, anche il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel ha partecipato alle varie iniziative promosse dal comitato Ossola Fermo il Riarmo nei mesi scorsi.