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Attualità | 24 maggio 2026, 10:05

L'ex sindaco di Crodo ricorda Maurizio Gozzelino: "Ha dato lustro al nostro territorio grazie al suo ingegno"

"Il Crodino rappresenta ancora oggi un pezzo della nostra storia e della nostra tradizione, nato grazie all’intuizione e alla passione di chi ha creduto nelle potenzialità della nostra terra"

Maurizio Gozzelino

Maurizio Gozzelino

L’ex sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, ricorda Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino, scomparso nella giornata di ieri, sabato 23 maggio. Queste le sue parole:

“Con profonda commozione apprendo della scomparsa di Maurizio Gozzelino, inventore del Crodino e figura che ha saputo dare lustro al nostro territorio attraverso il suo ingegno, la sua professionalità e la sua visione.

Nel 2021 ho avuto il privilegio e l’onore, a nome della nostra comunità, di conferirgli la cittadinanza onoraria, riconoscendo il valore di un uomo che con il suo lavoro ha contribuito in modo concreto allo sviluppo economico, sociale e identitario del nostro territorio.

Maurizio Gozzelino non è stato soltanto l’inventore di un prodotto diventato simbolo italiano conosciuto nel mondo, ma anche una persona profondamente legata ai valori del lavoro, della semplicità e dell’attaccamento alla comunità.

Il Crodino rappresenta ancora oggi un pezzo della nostra storia e della nostra tradizione, nato grazie all’intuizione e alla passione di chi ha creduto nelle potenzialità della nostra terra.

Il suo ricordo resterà vivo nella memoria della nostra comunità”.

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Redazione

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