Varzo, via libera al progetto per un'area di sosta turistica lungo la strada del Sempione

La giunta comunale di Varzo ha approvato il progetto per la realizzazione di un'area di sosta turistica lungo la strada storica del Sempione. Con il progetto l'amministrazione intende partecipare al bando del Gal Laghi e Monti che riguarda investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, in particolare destinate alla valorizzazione del patrimonio escursionistico. L'importo complessivo per la realizzazione del progetto è di 200.000 euro. La quota parte del comune se ammesso sarà di 50.000 euro, mentre 150.000 euro dovrebbero provenire dal finanziamento.
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