Assograniti Vco celebra 25 anni di attività

Assograniti Vco si prepara a celebrare un traguardo significativo: i 25 anni di attività dell’associazione. L’appuntamento è fissato per il 24 luglio a Domodossola, con una giornata interamente dedicata alla ricorrenza e al mondo della filiera della pietra naturale.

L’iniziativa, pensata come momento istituzionale e di incontro, si articolerà in tre diversi momenti. Al mattino è previsto un convegno, occasione di confronto sui temi legati al settore e al suo sviluppo. Nel pomeriggio, invece, i partecipanti potranno prendere parte a visite guidate alle cave e ai laboratori del territorio, con attività su prenotazione. Il programma dettagliato sarà svelato nelle prossime settimane.

La giornata si concluderà in serata con un evento di forte impatto scenico e culturale: la rappresentazione del grande spettacolo teatrale “Aida”, ospitato nella cornice di Tones on the Stones, a Crevoladossola.