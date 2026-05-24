La ventesima edizione di Musica in Quota si inaugura con "Crossroads"

Si inaugura sabato 30 maggio alle 17.00 nella sala polivalente di Antronapiana l’edizione 2026 di “Musica in quota”, la rassegna - che quest’anno festeggia i vent’anni - che unisce la grande musica alla scoperta dei tesori paesaggistici e naturalistici del Vco. Ogni concerto si svolgerà infatti al termine di un’escursione che porterà il pubblico a scoprire alpeggi, borghi di montagna, rifugi e luoghi incontaminati.

Per il concerto di presentazione della stagione non è prevista un’escursione: la sala polifunzionale di Antronaopiana è raggiungibile in auto. Protagonisti della serata, a ingresso gratuito, i pianisti Alessandra Gelfini e Roberto Olzer, che porteranno in scena “Crossroads”, un progetto inedito che accosta un repertorio inusuale, sperimentale e in continua evoluzione alla formazione classica dei due artisti: da Bach ai Genesis, dai Pink Floyd ai Police, da Sting agli A-ha, da Haendel a Mike Oldfield e a Vangelis.