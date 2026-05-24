Comunali nel Vco, affluenza in flessione: Macugnaga guida la partecipazione

Partecipazione in calo nei cinque Comuni del Verbano Cusio Ossola impegnati nelle elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Alle 19 aveva votato il 31,49% degli aventi diritto, dato inferiore rispetto al 37,98% registrato nella precedente consultazione.

Il Comune con la maggiore affluenza è Macugnaga, dove alle urne si è recato il 50% degli elettori, anche se il dato resta distante da quello dell’ultima tornata, quando si era superato il 58%. Seguono Borgomezzavalle con il 39,57%, Baveno con il 31,90%, Stresa con il 31,77% e Crevoladossola, che fa segnare la percentuale più bassa con il 28,16%.

Già nella rilevazione di mezzogiorno emergeva una partecipazione contenuta. Alle 12 l’affluenza complessiva nei cinque centri era infatti del 14,69%. Anche in quel caso il dato più alto arrivava da Macugnaga con il 23,6%, davanti a Borgomezzavalle al 20%, Baveno al 15,05%, Stresa al 14,38% e Crevoladossola al 13,27%.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di questa sera e riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio che porterà all’elezione dei nuovi sindaci e dei consigli comunali.