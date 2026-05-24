Elezioni amministrative, nel Vco alle 12 affluenza del 14,69%

Arrivano i primi dati relativi alle elezioni amministrative in corso in cinque comuni del Vco. secondo i dati aggiornati alle 12.00 l’affluenza in provincia è pari al %.

Il comune con il maggior numero di votanti che si è recato alle urne nella prima mezza giornata di votazioni è Macugnaga, con il 23,6%. Seguono Borgomezzavalle con il 20%, Baveno con il 15,05%, Stresa con il 14,38% e Crevoladossola con il 13,27%.

Le urne rimarranno aperte fino alle 23 di questa sera, domenica 24 maggio, e dalle 7.00 alle 15.00 di domani, lunedì 25 maggio.