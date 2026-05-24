Elezioni nel Vco, giornata decisiva in cinque Comuni

Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi in cinque Comuni del Verbano Cusio Ossola chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi e riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Terminata la chiusura delle urne prenderà il via lo scrutinio che definirà i nuovi sindaci e la composizione dei consigli comunali.

La situazione più particolare è quella di Borgomezzavalle, piccolo centro della Valle Antrona dove la corsa elettorale vede un solo candidato: il sindaco uscente Stefano Bellotti. Perché il voto sia considerato valido sarà però necessario superare il quorum del 40% più uno degli elettori. Gli aventi diritto sono 235, ai quali si aggiungono 39 residenti all’estero iscritti all’Aire.

Scenario diverso a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, dove gli elettori sono 441 più 57 residenti all’estero. Qui la sfida è tra il parlamentare Stefano Candiani e Francesco Gaiardelli, presidente uscente del Distretto turistico. Il vincitore prenderà il posto del commissario prefettizio e nei prossimi giorni accoglierà il ministro dello Sport Andrea Abodi, atteso nel borgo walser per una visita agli impianti sportivi e ai progetti di rilancio turistico legati alla montagna.

Sul Lago Maggiore riflettori puntati su Stresa, dove tre candidati puntano alla successione della sindaca uscente Marcella Severino: Luca Gemelli, Massimo Pedrani e Andrea Fasola Ardizzoia. Nel Comune gli aventi diritto al voto sfiorano quota quattromila.

Poco distante, a Baveno, il confronto è invece tra il sindaco uscente Alessandro Monti e il suo ex assessore Marco Sabatella. La cittadina, oggi tra le principali mete turistiche del Vco, conta 4.106 elettori.

Il Comune con il maggior numero di votanti è infine Crevoladossola, con 4.191 cittadini chiamati alle urne. A contendersi la guida amministrativa del centro ossolano sono Giorgio Ferroni, candidato per il terzo mandato, e Daniele Facciola, attuale capogruppo di minoranza.