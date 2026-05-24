Aziende agricole, un investimento da 10 milioni per l'innovazione tecnologica e strutturale

Sono 106 le aziende agricole del territorio piemontese – di cui cinque nel Verbano Cusio Ossola - che ora potranno accedere ai finanziamenti per il rafforzamento della competitività e l’innovazione messi a disposizione dall’assessorato all’agricoltura della regione Piemonte attraverso il relativo bando del Csr (Complemento di Sviluppo Rurale). Spiega l’assessore al commercio, agricoltura e cibo, turismo, sport e post-olimpico, caccia e pesca, parchi della regione Piemonte Paolo Bongioanni: “Sono riuscito a recuperare da somme non spese e minori utilizzi sull’edizione 2025 del bando e dei precedenti ben 10,8 milioni di euro, grazie ai quali abbiamo potuto far scorrere la graduatoria e ammettere al sostegno regionale 106 ulteriori domande di aziende agricole attive in Piemonte. Esse potranno così realizzare un imponente ventaglio di investimenti in innovazione tecnologica e strutturale per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, o interventi sui fabbricati per l’attività agricola, come ad esempio nuove stalle. In questo modo potrà crescere ancora la competitività delle nostre produzioni, chiamate a misurarsi con nuovi competitor e scenari internazionali e a valorizzare quella scelta di qualità che è sempre più il punto di forza su cui l’agroalimentare piemontese deve puntare”.

Le ulteriori 106 domande - che ora saranno avviate all’istruttoria degli uffici regionali - vanno ad aggiungersi alla prima tranche che nei mesi scorsi ha finanziato 239 progetti con un contributo complessivo di 32,5 milioni di euro.