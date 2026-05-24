Festa della scuola a Santa Maria Maggiore a favore dell’Istituto “Andrea Testore”

Si è svolta sabato 16 maggio, al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, la consueta festa di fine anno scolastico organizzata dal Gruppo genitori dell’Istituto Comprensivo “Andrea Testore”. Un appuntamento ormai tradizionale che unisce momento conviviale e sostegno concreto alle attività della scuola.

Il gruppo, formato da genitori degli alunni della scuola secondaria, è nato negli ultimi anni con l’obiettivo di organizzare la festa e raccogliere fondi a supporto delle iniziative scolastiche. Gli introiti dell’evento saranno infatti destinati ad abbattere i costi delle gite e a finanziare corsi e laboratori per gli studenti.

La giornata ha rappresentato soprattutto un’occasione di festa e condivisione per i ragazzi. Nonostante il forte vento del mattino, gli studenti si sono cimentati nelle attività sportive proposte dagli insegnanti, dando vita alla sfida tra le classi tra il tifo di famiglie e docenti. Dopo il pranzo in compagnia, alcune classi hanno poi presentato i risultati di percorsi e attività svolte durante l’anno scolastico.

Il comitato genitori ha voluto ringraziare le numerose attività della valle che hanno sostenuto l’iniziativa donando buoni omaggio e prodotti per la lotteria e per l’organizzazione della festa, oltre al sindaco Claudio Cottini, all’amministrazione comunale e alla Pro loco di Santa Maria Maggiore. Un ringraziamento anche agli Alpini della valle per il supporto con attrezzature e struttura, ai volontari dell’ambulanza per il servizio prestato e alle volontarie dell’Accademia dei Runditt.

Un pensiero particolare è stato rivolto agli insegnanti, che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento e nella gestione delle attività sportive, contribuendo alla buona riuscita della manifestazione.

Quest’anno la dirigente scolastica dell’IC “Andrea Testore” andrà in pensione e il comitato ha voluto esprimerle pubblicamente un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso degli anni, anche in momenti complessi come la gestione del calo delle iscrizioni e l’emergenza Covid, mantenendo sempre un punto di riferimento per studenti, famiglie e personale scolastico.

L’elenco dei numeri estratti della lotteria è consultabile nella bacheca della scuola, dove è possibile ritirare i premi.