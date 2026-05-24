Trasporti e infrastrutture, il Partito Liberaldemocratico avvia il nuovo dipartimento regionale

Il Partito Liberaldemocratico del Piemonte ha annunciato l’avvio delle attività del nuovo Dipartimento regionale Trasporti e Infrastrutture, organismo che nei prossimi mesi si occuperà di monitorare la situazione delle opere infrastrutturali e del trasporto pubblico sul territorio piemontese.

Di seguito il comunicato diffuso dal partito.

Il Partito Liberaldemocratico denuncia il silenzio sullo stato delle infrastrutture e dei trasporti piemontesi.

“Non si può più ascoltare questo silenzio. È il silenzio che persiste, assordante, da parte delle istituzioni coinvolte, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Piemonte in primis.

Un silenzio da parte di chi dovrebbe governare, assumersi la responsabilità delle decisioni, accelerare gli iter approvativi e l’assegnazione dei finanziamenti, che abbraccia qualsiasi opera sul nostro territorio: Tav, Terzo Valico, i ponti dei Preti, di Carignano, di Castiglione Torinese o la bretella autostradale di Ivrea, giusto per fare alcuni degli innumerevoli esempi.

Per non parlare delle linee pubbliche di trasporto locale.

Nei prossimi mesi il Partito Liberaldemocratico del Piemonte, tramite il neonato Dipartimento regionale sui trasporti e le infrastrutture, procederà alla mappatura regionale di tutte le opere e di tutte le linee di trasporto con l’obiettivo di evidenziarne ritardi, carenze, necessità presenti e future.

Questo lavoro si caratterizzerà per un occhio di riguardo ai metodi di assegnazione delle gare di appalto e all’individuazione di tutte quelle azioni necessarie ad accelerare gli iter approvativi.

Il Piemonte deve cambiare marcia, occorre dare strada ai suoi cittadini”.

Il comunicato è firmato da Barbara Baino, segretario regionale Piemonte del Partito Liberaldemocratico, e da Lorenzo Nicotra, responsabile del Dipartimento regionale Trasporti e Infrastrutture.