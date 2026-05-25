A Omegna la festa di fine stagione del calcio giovanile del Vco

Il Liberazione di Omegna ha ospitato sabato la festa di fine stagione del calcio giovanile targato Vco. Quattordici le società presenti, con quasi trecento bambini che hanno giocato per tutta la giornata. Un'iniziativa voluta dal comitato regionale che dopo Domodossola, Gravellona e Cannobio nelle precedenti edizioni questa volta è approdata nel Cusio.

“Il giusto epilogo dell'anno calcistico - le parole del delegato provinciale del Comitato Piemonte Valle d'Aosta Benedetto Madeo - e dobbiamo in primis ringraziare l'Omegna Calcio per la collaborazione. Bello vedere i bambini divertirsi, senza pensare al risultato ma con lo spirito ludico a dominare: dovrebbe sempre essere così, a questa età. Ricordo infatti che nelle categorie dei piccoli tutti i risultati sono omologati sullo 0-0, poi qualcuno pensa bene di tenere conto di gol e classifiche che non hanno nessun valore per la Federazione".

Presente anche Fausto Sgro, delegato regionale: “Il calcio del Vco? Direi in salute, anche se i numeri ovviamente sono diversi rispetto a trent’anni fa, quando il pallone monopolizzava il panorama sportivo. Ora ci sono tante alternative, tutte valide, e i tesserati sono diminuiti”, la sua chiosa.