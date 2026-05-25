Caddese protagonista: titolo regionale e doppio trionfo di società

Fine settimana da incorniciare per la Caddese, assoluta protagonista tra Santa Maria Maggiore e Melle, dove gli atleti del settore giovanile hanno ottenuto risultati di grande rilievo sia individuali sia di squadra.

Il successo più prestigioso arriva da Alyssa Brizio, che a Melle ha conquistato l’ultima prova del campionato regionale laureandosi campionessa regionale, coronando un percorso di crescita che premia il lavoro del settore giovanile della società ossolana.

A Santa Maria Maggiore, in occasione del 2° Trofeo Memorial Gianni Mellerio e Martino Ambrogi, la Caddese ha dominato la scena imponendosi sia nella classifica Esordienti sia nel Trofeo Giovanile, grazie a una partecipazione numerosa e a numerosi piazzamenti di rilievo.

Tra i risultati più significativi spiccano la vittoria di Martino Aleotti nella categoria Ragazzi, il secondo e terzo posto di Luca Bartoli e Andrea Fontana tra i Cadetti, oltre a una lunga serie di piazzamenti che hanno contribuito al successo complessivo della squadra.

Ottime prove anche nelle categorie più giovani, dove il gruppo Esordienti ha garantito un apporto decisivo per il primato societario, confermando compattezza e continuità di rendimento.