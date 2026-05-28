Gioco d'azzardo, anche nel Vco il questionario Gaps Piemonte

Il disturbo da gioco d’azzardo è un motivo di crescente preoccupazione per la salute pubblica. Per comprendere meglio questo fenomeno, l’Asl Vco invita i cittadini a partecipare allo studio Gaps Piemonte, condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr in collaborazione con la regione Piemonte. Per i cittadini dei seguenti comuni dell’Asl Vco: Cambiasca, Casale Corte Cerro, Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Verbania e Vogogna.

Lo studio raccoglierà informazioni epidemiologiche e sociali sulla diffusione del gioco d'azzardo nella nostra regione. Partecipare è semplice: i cittadini selezionati - estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali - riceveranno un questionario arancione da compilare in cartaceo o online. I questionari saranno inviati per posta, corredati di una busta preaffrancata per la restituzione gratuita. In alternativa, i cittadini potranno compilare il questionario online inquadrando il codice Qr presente sulla copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici, in linea con le normative sulla privacy. Lo studio è un seguito delle rilevazioni condotte nel 2018 e nel 2022, con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione del fenomeno e valutare eventuali cambiamenti nei comportamenti di gioco.