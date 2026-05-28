 / Provincia

Provincia | 28 maggio 2026, 11:00

Gioco d'azzardo, anche nel Vco il questionario Gaps Piemonte

I cittadini di alcuni comuni dell'Asl potranno partecipare allo studio per raccogliere informazioni sulla diffusione della dipendenza nella nostra regione

Gioco d'azzardo, anche nel Vco il questionario Gaps Piemonte

Il disturbo da gioco d’azzardo è un motivo di crescente preoccupazione per la salute pubblica. Per comprendere meglio questo fenomeno, l’Asl Vco invita i cittadini a partecipare allo studio Gaps Piemonte, condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr in collaborazione con la regione Piemonte. Per i cittadini dei seguenti comuni dell’Asl Vco: Cambiasca, Casale Corte Cerro, Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Verbania e Vogogna.

Lo studio raccoglierà informazioni epidemiologiche e sociali sulla diffusione del gioco d'azzardo nella nostra regione. Partecipare è semplice: i cittadini selezionati - estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali - riceveranno un questionario arancione da compilare in cartaceo o online. I questionari saranno inviati per posta, corredati di una busta preaffrancata per la restituzione gratuita. In alternativa, i cittadini potranno compilare il questionario online inquadrando il codice Qr presente sulla copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici, in linea con le normative sulla privacy. Lo studio è un seguito delle rilevazioni condotte nel 2018 e nel 2022, con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione del fenomeno e valutare eventuali cambiamenti nei comportamenti di gioco.

Comunicato Stampa Asl Vco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore