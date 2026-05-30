A Santa Maria Maggiore una nuova stagione ricca di eventi

Il capoluogo della Valle Vigezzo presenta a cittadini, turisti e villeggianti la propria stagione di manifestazioni: una serie innumerevole di appuntamenti e proposte messi in campo dal Comune di Santa Maria Maggiore, dalla locale Pro Loco, dalla Fondazione Rossetti Valentini e dalle associazioni del paese e delle frazioni di Crana e Buttogno. Ne nasce un calendario ricco, multidisciplinare e come sempre in grado di abbinare ai grandi e consolidati eventi anche occasioni studiate per entrare in contatto con la cultura locale. Ma ogni giornata (e serata) estiva sarà in grado di soddisfare i gusti di grandi, piccini e giovani grazie a iniziative ormai radicate nel calendario di Santa Maria Maggiore: da Musica da bere al Weekend da favola, dal Festival letterario Sentieri e Pensieri fino agli eventi per i più giovani, tra tutti il Santa Summer Party.

“Per la mia Amministrazione è sempre motivo d'orgoglio presentare la stagione degli eventi di Santa Maria Maggiore, frutto certo dell'intenso lavoro del nostro ufficio cultura e turismo, ma resa ancora più ricca dalle iniziative studiate da associazioni ed enti che sono al nostro fianco per poter rendere questo calendario adatto davvero a tutti. Non posso dunque non citare la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, la Fondazione Rossetti Valentini e le associazioni attive sul territorio del Comune e delle sue frazioni – dichiara Claudio Cottini, Sindaco del Comune di Santa Maria Maggiore – Confermiamo quella varietà di manifestazioni che renderà i prossimi mesi particolarmente attrattivi, sia per i nostri concittadini, sia per turisti e villeggianti, che spesso scelgono di stabilire la propria permanenza in occasione dei nostri eventi più conosciuti. Diamo valore anche alla stagione primaverile e al principio d'estate, grazie per esempio alla mostra Il “da mangiare”: vagabondaggi intorno al cibo (inaugurata a Pasqua e visitabile fino al prossimo 2 giugno).

Siamo alla vigilia di un nuovo tassello del costante tributo al compianto Benito Mazzi: per sabato 30 maggio abbiamo ideato un pomeriggio di golosità e divertimento partendo proprio da uno dei più fortunati libri di Benito, La pacioliga. Grazie all'impegno organizzativo del Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo, ad inaugurare la stagione estiva, il 27 e 28 giugno, sarà la 5a edizione del Weekend del Folklore. Continuiamo ad investire sull'arte e sulla cultura locale, grazie alle due mostre estive, ospitate al Centro Culturale Vecchio Municipio e alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, la prima dedicata al mondo della moda e del costume d’epoca, la seconda al pittore vigezzino Camillo Besana.

Numerosissimi i piccoli eventi e laboratori, ideati con particolare attenzione alle famiglie, e da menzionare le mattinate curate da Roberto Bassa dal titolo BassaParola, quest'anno inserite nell'ambito di Sentieri e Pensieri. Non potrà mancare lo spettacolo piromusicale della vigilia di Ferragosto, così come le tradizionali feste paesane delle frazioni di Crana e Buttogno e la rassegna Musica da Bere, che conferma la propria anima multidisciplinare. Subito dopo Ferragosto andrà in scena la 14a edizione di Sentieri e Pensieri, il festival letterario – anche quest'anno con ospiti di assoluto prestigio – organizzato dal nostro Comune e diretto per il decimo anno da Bruno Gambarotta; saluteremo infine l'estate, con gli occhi già puntati agli eventi autunnali e natalizi, con la Sgamelàa d'Vigezz e il Raduno Internazionale dello Spazzacamino in calendario tra fine agosto e inizi settembre”.

Oltre a presentare il ricchissimo calendario di eventi in programma da fine maggio a dicembre, la perla della Val Vigezzo annuncia anche la riapertura stagionale delle strutture outdoor dell'area pineta, come il Praudina Adventure Park, il centro Jazza Sport Club, i campi da tennis, il minigolf e la piscina dell'area pineta – tre strutture gestite dal CSI di Verbania –, oltre al Golf Club di Santa Maria Maggiore e ai club ippici e maneggi. Una proposta green ricchissima, che fa di Santa Maria Maggiore polmone verde ideale per le attività all'aria aperta di adulti e bambini. Porte spalancate anche per i luoghi della cultura di Santa Maria Maggiore: il Centro Culturale Vecchio Municipio, che ospiterà l'inedita mostra dedicata al mondo della moda e del costume d'epoca (di cui Santa Maria Maggiore rappresenta una delle tre sedi, insieme a Palazzo San Francesco e a Casa De Rodis di Domodossola), il Museo dello Spazzacamino, la Casa del Profumo Feminis-Farina e la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, che sarà sede dell'esposizione dedicata al pittore vigezzino Camillo Besana.

L'omaggio a Benito Mazzi, le grandi mostre estive, il Weekend del Folklore Dopo la positiva esperienza del 2024 e 2025, anche quest'anno il Comune di Santa Maria Maggiore ha deciso di rinnovare il proprio tributo all'apprezzato giornalista e scrittore Benito Mazzi, scomparso il 24 aprile 2022. Street Pacioliga è il titolo del pomeriggio in programma sabato 30 maggio: un coinvolgente evento “finissage” della mostra Il “da mangiare”: vagabondaggi intorno al cibo (che rimarrà visitabile fino al 2 giugno). Nel centro storico di Santa Maria Maggiore i visitatori potranno trovare musica dal vivo e postazioni per la degustazione degli stinchéet, lo street food alpino per eccellenza del capoluogo vigezzino, accompagnati da pane e formaggi locali. Via Rosmini e Via Rossetti Valentini ospiteranno installazioni dedicate allo stinchéet e allo scrittore Benito Mazzi, mentre alle 17 e alle 18, davanti al Municipio, in Piazza Risorgimento, sono programmate letture flash mob su La Pacioliga, il fortunatissimo libro di Benito Mazzi pubblicato nel 2005.

Per i più piccoli saranno allestite un’area gioco presso il Giardino della Casa del Profumo (in piazza Risorgimento) e un’area lettura presso il Centro Culturale Vecchio Municipio. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 31 maggio. Due saranno le mostre inedite che contribuiranno ad impreziosire la stagione artistica di Santa Maria Maggiore. In primis Ornamenta. Il gusto del bello tra valli e ville (titolo provvisorio), realizzata in collaborazione con Comune di Domodossola, Collezione Poscio e Fondazione Paola Angela Ruminelli. Si tratta di una mostra diffusa, ospitata in tre musei (Casa De Rodis e Palazzo San Francesco a Domodossola, Centro Culturale Vecchio Municipio a Santa Maria Maggiore). Sarà un viaggio espositivo nel mondo della moda e del costume d’epoca.

A Santa Maria Maggiore l’approfondimento toccherà tre temi: l’abito e l’intimo, il cappello e le calzature, il rapporto di “reciproca osservazione” tra l’abito locale tipico e il sistema vestimentario importato dalla villeggiatura. La mostra inaugurerà nel pomeriggio di sabato 27 giugno, in occasione della nuova edizione del Weekend del Folklore, e rimarrà visitabile fino al Ponte di Ognissanti. Il 4 luglio alle ore 17 è invece previsto il taglio del nastro della nuova mostra organizzata da Fondazione Rossetti Valentini e ospitata nelle sale dell'unica Scuola di Belle Arti attiva di tutto l'arco alpino. La mostra Camillo Besana e la sua valle. Un viaggio attraverso luoghi, uomini e stagioni è un’esposizione inedita che prosegue il percorso avviato dalla Scuola, volto alla riscoperta e valorizzazione dei grandi maestri della pittura vigezzina. Nato a Malesco nel 1887, Besana si forma proprio alla Scuola di Via Rossetti Valentini, dove studia con Pietro Maria Gennari, Enrico Cavalli, Dario Giorgis e Roberto Sella. Dopo esperienze a Bologna e Torino, sceglie di rientrare in Valle Vigezzo, facendo del territorio il centro della propria ricerca artistica. La sua pittura racconta una geografia intima fatta di paesaggi, stagioni e vita quotidiana.

Al centro della sua poetica si colloca la neve, che diventa elemento distintivo e identitario, occasione per indagare la luce e il colore: tra osservazione e interpretazione, Besana si afferma come autentico pittore della neve. Il percorso espositivo restituirà ai visitatori questa profonda connessione tra artista e territorio, attraverso sezioni tematiche dedicate ai ritratti, ai luoghi della Valle, alla vita rurale, al ciclo delle stagioni e ai paesaggi innevati, cuore della sua produzione. Iniziativa realizzata con il patrocinio dell'Archivio Besana e il sostegno di Medicah24. Informazioni e dettagli su www.fondazionerossettivalentini.it e sui canali social ufficiali. Il 27 e 28 giugno a Santa Maria Maggiore è tempo di Weekend del Folklore: la manifestazione, nata nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, si è ormai consolidata – grazie all'impegno degli organizzatori – quale appuntamento fisso dell'inizio estate, volto a valorizzare il patrimonio tradizionale della valle dei pittori. Sabato 27 dalle ore 10 i membri del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo passeggeranno in abiti tradizionali lungo vie e vicoli di Santa Maria Maggiore, per una sorta di flash mob che porterà i visitatori a vivere un emozionante salto nel passato tra fine '700 e inizi '800, che culminerà alle ore 11.30 con balli e canti in Piazza Risorgimento.

Alle ore 17 il Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo sarà presente al taglio del nastro della mostra estiva del Comune di Santa Maria Maggiore, al Centro Culturale Vecchio Municipio. La giornata di sabato 27 giugno si chiuderà nel Parco di Villa Antonia alle ore 21 con il coinvolgente spettacolo del Gruppo Folkloristico Castelraimondo (MC), il gruppo che dalle Marche percorrerà più chilometri per raggiungere la Val Vigezzo. A rendere più golosa la serata, la possibilità di degustare i croccanti stinchèet. Domenica 28 giugno è la giornata clou del fine settimana dedicato al folklore: la grande sfilata di gruppi nazionali e internazionali porterà a Santa Maria Maggiore colori e suggestioni anche dalla vicina Svizzera. Alle ore 10 è fissata la partenza da Piazza Gennari dei quasi 400 partecipanti che sfileranno attraverso Via Benefattori, Piazza Risorgimento e percorreranno tutto il centro storico del paese.

Ad accompagnare i gruppi folkloristici ci saranno le note della Bandella Vigezzo, della Banda Musicale Alpina di Malesco e della Banda di Druogno. Alle ore 11 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, al termine della quale Piazza Risorgimento ospiterà la suggestiva rievocazione storica della Milizia Tradizionale di Calasca. Dalle ore 15 il ritrovo è nel Parco di Villa Antonia per un pomeriggio di festa, con musiche e danze. Nell'area sarà allestita anche una Piccola Osteria, in cui – immancabili – saranno in degustazione i golosissimi stinchèet. La nuova edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino Nel 2026 il Raduno Internazionale dello Spazzacamino riprende il proprio viaggio di riscoperta e valorizzazione del mestiere, prima di tutto, e delle emozioni che da secoli circondano la figura del fumista. E così anche quest’anno, sul finire dell’estate, Santa Maria Maggiore e l’intera Valle Vigezzo ospiteranno parecchie centinaia di spazzacamini provenienti da ogni angolo del pianeta per celebrare il loro mestiere, che proprio qui, in questo angolo remoto d’Italia, ha le radici più autentiche.

Dal 4 al 7 settembre la valle ossolana sarà cornice per una serie di appuntamenti in grado di richiamare come sempre migliaia di turisti e viaggiatori desiderosi di entrare in contatto con un mondo antico e affascinante, quello del mestiere del fumista. L’evento più atteso di ogni Raduno Internazionale dello Spazzacamino, organizzato come sempre dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, è la grande parata che prenderà avvio alle ore 10 di domenica 6 settembre. Il programma prevede, tra i tanti momenti, il consueto e toccante omaggio al monumento del piccolo spazzacamino di Malesco, sabato 5 settembre alle ore 10.30, cui seguirà – nel pomeriggio – la sfilata di una numerosa delegazione a Druogno, che quest'anno ospiterà appunto l'anteprima della grande parata domenicale.

Non mancheranno le serate di festa in compagnia degli uomini neri e, nella giornata di lunedì 7 settembre, il tour degli spazzacamini a Orta, sul Lago d'Orta, con la fuligginosa sfilata in programma alle ore 16. La sempre più ricca Musica da Bere e i prestigiosi ospiti di Sentieri e Pensieri Santa Maria Maggiore scommette con convinzione, anche per la stagione 2026, sulle proposte culturali, a partire dalla conferma di due festival molto apprezzati. L'amatissima rassegna Musica da Bere conferma una ricca programmazione per tutta l'estate e si conferma rassegna sempre più multidisciplinare, con una mescolanza armonica di differenti arti, dalla danza alla musica pop, dalla classica ai flash mob “In panchina”. Il calendario di Musica da Bere Classica prevede quattro concerti, dall'11 luglio all'8 agosto. Si inaugurerà sabato 11 luglio con un viaggio nelle musiche di Mozart e Brahms, eseguite dal Quartetto Nebel (Miriam Ulrich al violino, Silvia Rossi alla viola, Isabella Maria Veggiotti al violoncello e Claudia Rossi al pianoforte).

Sabato 25 luglio la generosità della famiglia Mori consentirà di ospitare il concerto di Archétipo Ensemble, mentre sabato 1 agosto andrà in scena un omaggio a Giuseppe Verdi, nel 125° anno dalla morte, con il soprano Patrizia Durando accompagnata al pianoforte da Renata Sacchi. La sezione “classica” terminerà sabato 8 agosto con l'ensemble vocale e strumentale “Gli invaghiti” formato da Fabio Furnari (tenore), Giulio De Felice (flauti), Giulia Arnaud (violino), Massimo Sartori (viola da gamba) e Massimo Lombardi (liuto, chitarra e tiorba). Alla sezione “Classica” di Musica da bere, come sempre diretta dal M° Roberto Bassa, saranno abbinate due guide all’ascolto, una per i bambini e una per gli adulti. Musica da Bere Pop – i cui appuntamenti sono curati dai giovani membri dell’Associazione Pirates of Rock – porterà a Santa Maria Maggiore due concerti.

Il primo, venerdì 3 luglio, vedrà sul palco Alex Gariazzo (voce e chitarra) e Michele Guaglio (chitarra) con il concerto "20 to 20", un avvincente percorso nella storia del Rock dagli inizi del blues ad oggi. Il secondo è in calendario martedì 4 agosto: FABER 70-73 sarà una serata omaggio a De Andrè in cui Luca Borin (voce e chitarra), Andrea Sica (basso), Manuel Mormina (batteria e percussioni) e Alessandro Manni Villa (tastiere) presenteranno – con l'introduzione narrativa dello scrittore Gianni Cerutti – i tre concept album che il grande cantautore ligure ha composto tra il 1970 e il 1973. È una sorta di trait d'union tra classica e pop, l'attesissimo concerto di domenica 2 agosto, ore 17, in cui protagonista sarà la Bandragola Orkestar: jazz, folk, klezmer, musica balcanica e composizioni originali mescolati in uno stile unico e travolgente, per un concerto imperdibile.

Dal 18 al 25 agosto andrà in scena la quattordicesima edizione di Sentieri e Pensieri, il festival letterario organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore e diretto per il decimo anno da Bruno Gambarotta: venti appuntamenti con alcuni degli esponenti più apprezzati del mondo della cultura, della scienza e della letteratura, anticipati da una giornata di anteprima con Raimondo Caliari e Luca Calzolari. Tanti i racconti protagonisti, i cui autori si alterneranno sul palco del Festival: dall'inaugurazione con l'attesissimo ritorno di Stefania Auci al nuovo romanzo di Pegah Moshir Pour che illumina il passato e il presente dell'Iran, dal giallo di Bruno Gambarotta “Torino Lungodora Napoli” (di cui il Direttore Artistico dialogherà con lo storico del giallo italiano Luca Crovi) al noir di Daniele Mencarelli, fino alle biografie intrecciate di Ninna Quario e Federica Brignone.

Spazio anche ai tanti saggi, che come sempre accompagneranno il pubblico in un viaggio di approfondimento su temi di strettissima attualità: per la prima volta al festival Davide Casaleggio con “Le 7 rivoluzioni dell'intelligenza artificiale”, il critico televisivo Aldo Grasso con “Cara televisione”, mentre Roberta Villa e Beatrice Mautino saranno protagoniste di una serata dedicata alla scienza e alla medicina, grazie ai loro due ultimi lavori “Cattiva prevenzione” e “Vertigine”. Importanti i nomi del giornalismo in arrivo a Sentieri e Pensieri: tornerà al Festival la voce di RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia, e giornalista Davide Giacalone con “Futuribile. Domani sarà sempre migliore di ieri”, mentre sarà una prima partecipazione assoluta per Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, che presenterà “Le ragioni di Giuda”. Entrambi i giornalisti saranno protagonisti della novità più attesa di questa edizione, la rassegna stampa mattutina in calendario sabato 22 e domenica 23 agosto: ad accompagnarli nell'analisi delle notizie più importanti saranno due voci molto conosciute di RTL 102.5, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Non mancheranno le “incursioni” del direttore artistico Bruno Gambarotta. Ad arricchire ulteriormente le mattine del festival ci saranno tre appuntamenti speciali con “BassaParola”: Roberto Bassa condurrà il pubblico in un viaggio tra temi curiosi e originali.

Tra ritorni e “prime volte”, il Festival offrirà altri incontri di assoluto valore: con il libro “Il giullare ribelle. Vita apocrifa di Dario Fo”, l'attore Matthias Martelli porterà a Santa Maria Maggiore una serata omaggio al grande attore e Premio Nobel per la Letteratura, in occasione del centenario della nascita; Riccardo Azzali, uno dei più noti divulgatori scientifici italiani, con oltre 2,5 milioni di follower sui social, presenterà il suo ultimo romanzo “Il gatto che mi ha spiegato l'Universo”. Due graditi ritorni chiuderanno la nuova edizione di Sentieri e Pensieri, il 25 agosto: Saverio Raimondo, comico, scrittore, volto noto di tv e voce apprezzata della radio, presenterà il suo “Annus Horribilis”, mentre Luca Bianchini tornerà a Santa Maria Maggiore, dopo la sua partecipazione alla primissima edizione del festival nel 2013, per sfogliare insieme al pubblico le pagine del suo ultimo libro “Le ragazze di Tunisi”.

Vincitore della quinta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore è Ruggero Rollini, chimico e comunicatore scientifico. In occasione della serata di premiazione sarà registrata una puntata inedita del podcast, dedicata alle bufale, con ospite Dario Bressanini, anche lui chimico e divulgatore scientifico apprezzatissimo. Confermata la sezione “Sentieri e Pensieri 2.0”, con appuntamenti condivisi con la componente più giovane dello staff, i cui temi e autori si rivolgono ad un pubblico trasversale: fanno parte della sezione Pegah Moshir Pour, Ruggero Rollini, Davide Casaleggio, Matthias Martelli e Riccardo Azzali. La sezione 2.0 è anche il racconto del Festival con il linguaggio, gli occhi e gli strumenti più contemporanei: un racconto social, dunque, sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook di Santa Maria Maggiore. Gli eventi e i laboratori tra Belle Arti e Casa del Profumo Oltre alla mostra dedicata a Camillo Besana, la Fondazione Rossetti Valentini ha come sempre calendarizzato una serie innumerevole di appuntamenti: concerti, laboratori, workshop, visite guidate... A pelle di Luce sarà il titolo della residenza artistica di Ellie Ivanova, apprezzata artista nel campo della fotografia sperimentale, che sarà presente all'interno della Scuola il 10 e 11 luglio. Tornano i pomeriggi creativi per i più piccoli Belle Arti Kids, in programma il 15 e 22 luglio e poi il 5, 12, 19 e 26 agosto.

Il calendario include anche due visite guidate alla mostra Camillo Besana e la sua valle. Un viaggio attraverso luoghi, uomini e stagioni, il 26 luglio e il 16 agosto. Il 21 agosto è in programma l'escursione guidata “Tra i paesaggi di Gian Battista Ciolina” con la guida escursionistica Chiara Besana. Il 31 luglio, il 27 agosto e il 26 settembre la Fondazione Rossetti Valentini propone tre pomeriggi di pittura en plein air nel Parco di Villa Antonia con Federica Santoro, dedicati alla copia dal vero con acquerello. Spazio infine alle attività laboratoriali per piccini e adulti: dal 27 al 31 luglio la novità Mani in Arte, laboratorio artistico con Daniela Mariotti, dedicato ai bambini e pensato per stimolare la manualità attraverso attività artistiche coinvolgenti e divertenti. Dal 7 al 18 agosto torna invece il workshop di manipolazione della ceramica, a cura di Paolo Gallotti.

Anche la Casa del Profumo Feminis-Farina proporrà un mix di appuntamenti coinvolgenti. Il 9 e 23 luglio viene riproposta l'iniziativa di successo De Gustibus: quest'anno sono previste due passeggiate guidate alla scoperta delle erbe mangerecce, visite guidate alla Casa del Profumo e degustazioni finali di germogli e fiori eduli a cura di chef del territorio nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo. Sempre più vocata alle attività esperienziali, la Casa del Profumo ha già ospitato numerosi workshop dal titolo “Profumo su misura: viaggio nella creazione olfattiva”, attività tailor made, appunto, ed esclusivamente su prenotazione; i laboratori proseguiranno per tutta la stagione.

I partecipanti, dopo un breve percorso formativo ed emozionale per conoscere le basi del mondo dei profumi, potranno diventare profumieri per un giorno creando una fragranza personalizzata. Un’occasione per conoscere con un approccio dinamico la storia del profumo e degli inventori dell’Acqua di Colonia, Giovanni Paolo Feminis e Giovan Maria Farina, narrata all’interno del museo della Casa del Profumo. Quest'estate l'iniziativa è in programma i martedì 7, 14, 21 e 28 luglio. Giovedì 30 luglio alle ore 20.30 sarà possibile visitare il museo in un'atmosfera inedita, grazie alla suggestiva apertura serale straordinaria del museo, mentre sabato 1° agosto e mercoledì 12 agosto la novità di “Baratto improbabile” – con la partecipazione dell'artista Sara Tadina – permetterà ai visitatori di dare nuova vita ad oggetti curiosi, inutili, iconici o inspiegabili.

L'elegante serra sarà sede di una affascinante mostra temporanea: dal 3 al 30 agosto sarà visitabile A Trillion Trees. Quel che gli alberi non dicono, il progetto pittorico dell’artista Martina Forni, ispirato al lavoro del professor Stefano Mancuso, che indaga il rapporto profondo che lega l’essere-umano all’esserealbero. In ogni dipinto e in ogni installazione esposti, una diversa specie vegetale: una storia per ogni corpo, una lezione per ogni tela, la celebrazione di una simbiotica metamorfosi umano-albero per riflettere sui temi della tutela dell’ambiente. Il giardino degli aromi sarà anche sede della Serata Relax, in programma il 10 agosto.

Il Weekend da favola , gli eventi della Pro Loco e il Luna Park Fine settimana dedicato ai più piccoli e alla fantasia, il Weekend da favola è da anni appuntamento molto apprezzato e anche quest'anno offrirà un ricchissimo calendario di eventi. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio il borgo di Santa Maria Maggiore diverrà palcoscenico per allestimenti favolosi ed appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, in particolare spettacoli teatrali all’interno del Festival Terra e Laghi. In programma anche una guida all’ascolto di un’opera famosa, tenuta da Renata Sacchi e Roberto Bassa, e un doppio spettacolo musicale con Prisma Banda che infiammerà il centro storico con i suoi colori e il suo sound unico. Sabato 18 luglio sarà ospite della rassegna lo scrittore per bambini Roberto Morgese, che presenterà il suo ultimo libro alle ore 10.30 presso il giardino degli aromi della Casa del Profumo.

Anche la Pro Loco del capoluogo vigezzino ha programmato per l'estate una serie di eventi che strizzano l'occhio alle famiglie con bambini e ai più giovani, ma non solo. Il Parco di Villa Antonia ospiterà una serata revival e due serate di ballo liscio il 25 luglio e il 2 agosto. Il 22 luglio è previsto il ritorno dell'amatissima Sfilata delle biciclette decorate, evento realizzato in collaborazione con il Luna Park di Santa Maria Maggiore. Nella serata del 12 agosto la quinta edizione de La Corrida, anticipata nel pomeriggio da La Corrida Junior, per dilettanti allo sbaraglio dagli 8 ai 14 anni, sempre in Villa Antonia. Il 22 agosto torna Santa Summer Party, la serata disco per i più giovani presso la struttura coperta del Centro del Fondo; ancora musica e canto, grazie alle due serate karaoke, ospitate sul palco posizionato nel Parco di Villa Antonia, sabato 4 luglio e mercoledì 5 agosto.

Nel corso del mese di luglio saranno inoltre programmati alcuni pomeriggi per i bambini, con laboratori, escursioni, giochi, letture. Tra giugno e agosto il Parco di Villa Antonia ospiterà 5 giornate divertenti e adatte a tutti, con ingresso gratuito: sedute di allenamento funzionale a corpo libero per ritrovare energia, forza e benessere con allenamenti dinamici all’aria aperta coordinati da un'istruttrice qualificata. Da fine giugno a fine agosto, infine, grandi e piccini potranno trascorrere momenti di divertimento presso lo storico Luna Park della famiglia Sortino, allestito nella meravigliosa pineta di Santa Maria Maggiore. Lo sport, le iniziative del CAI, le feste patronali, la Sgamela'a d'Vigezz, le sagre, il Natale Le strutture sportive di Santa Maria Maggiore saranno come sempre punto di riferimento per gli amanti della vacanza outdoor: dal Praudina Adventure Park (riaperto da fine maggio) allo Jazza Sport Club (che proporrà come di consueto corsi, gare ed eventi) fino all'offerta variegata della pineta con piscina, minigolf, tennis, il campo da golf (che ha riaperto a inizi maggio e che prevede un ricco calendario di gare, con info e aggiornamenti disponibili sul sito www.golfsantamaria.com) e i maneggi.

Anche questa estate l'U.S. Pro Vigezzo organizza il tradizionale Summer Camp: tre settimane, a partire dal 22 giugno e fino al 10 luglio, all'insegna del divertimento per crescere, provare e migliorare. Tutte le informazioni aggiornate nel calendario eventi del sito www.santamariamaggiore.info. Grazie alla gestione del CSI Verbania, i rinnovati campi da tennis in erba sintetica sono già aperti e fruibili (per prenotazioni campi e lezioni di tennis 338 7675941); piscina, minigolf e tennis confermano poi la riapertura quotidiana da sabato 13 giugno dalle 10.30 alle 18.00 (tennis 9-19) fino a domenica 30 agosto. Info e prenotazioni: 340 9055105. Da giugno a settembre la sezione vigezzina del Club Alpino Italiano proporrà come sempre un ricco calendario di eventi ed escursioni, tra cui spicca la riproposizione della Via del Mercato (il 28 giugno nell'incontro con la Via Borromea e il 20 settembre con partenza da Camedo e arrivo a Intragna, programma completo ed aggiornato su www.caivigezzo.it). Non mancheranno le tradizionali escursioni aperte ai soci della sezione vigezzina del CAI e alcuni appuntamenti culturali, tra cui la serata organizzata nell'ambito della giornata d'anteprima del Festival Sentieri e Pensieri, il 17 agosto alle ore 21, con il giornalista e scrittore Luca Calzolari.

Riaprirà inoltre, dopo la firma della convenzione tra Parco Nazionale della Val Grande e CAI Valle Vigezzo, il Centro Visita di Buttogno: tra le attività previste dall’accordo rientrano azioni informative, programmi di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti a studenti, turisti e frequentatori del parco. Domenica 30 agosto appuntamento imperdibile e storico per il mondo del podismo con la 53esima edizione della Sgamela'a d'Vigezz, organizzata dall'Atletica Vigezzo. Tradizioni e sapori protagonisti nella graziosa frazione di Buttogno, che torna a festeggiare il proprio patrono, San Lorenzo, con il consueto ciclo di celebrazioni da giovedì 6 a lunedì 10 agosto, tra musica, gastronomia tipica, giochi per bimbi e il tradizionale spettacolo pirotecnico in programma domenica 9 agosto. Ad inaugurare la patronale sarà la gara di corsa in memoria di Martino Ambrogi, giovedì 6 agosto. Per la terza domenica di ottobre è confermata la storica castagnata e nell'arco dell'estate alcune serate dedicate alla tombola. A Crana la giornata del 16 agosto sarà dedicata ai consueti festeggiamenti del patrono, San Rocco: la processione, musica, prelibatezze locali e molto altro. La piccola frazione di Santa Maria Maggiore proporrà anche due serate gastronomiche, il 24 luglio e il 21 agosto, oltre alla tradizionale castagnata l'11 ottobre. Spazio anche ai giochi, per grandi e piccini: in calendario l'11 luglio il torneo di Burraco, il 16 luglio la tombolata e il 18 luglio giochi in musica per i più piccoli. Santa Maria Maggiore celebrerà la festa patronale dell'Assunta il 15 agosto con la Santa Messa e la processione in costume tipico, anticipata nella sera del 14 agosto dal grandioso spettacolo piromusicale. Il 22 agosto altro appuntamento dal profondo valore religioso, la processione per l'Ottava dell'Assunta, con la statua della Vergine portata a spalla per le vie del paese dalle donne in abiti tradizionali.

Il Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno organizza l'apprezzata festa campestre: il 14 e 15 agosto la struttura coperta del Centro del Fondo sarà sede di intrattenimenti musicali e gustosi piatti tipici. Sapori protagonisti anche in autunno con l'immancabile Fuori di Zucca, evento che è tributo ai colori e profumi di questa stagione, in calendario quest'anno il 17 e 18 ottobre. E infine le atmosfere del Natale: Santa Maria Maggiore ha già concluso le accurate selezioni per gli espositori – complessivamente saranno 214 – del tradizionale Mercatino di Natale in programma dal 6 all'8 dicembre e che si conferma come uno degli appuntamenti natalizi più attesi a livello nazionale, sia per l'altissima qualità degli artigiani presenti, sia per l'ambientazione fiabesca del borgo Bandiera Arancione del TCI. Il calendario completo degli eventi di Santa Maria Maggiore sarà presto online e in costante aggiornamento su www.santamariamaggiore.info.