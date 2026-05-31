Arte e montagna si incontrano a Crevola: torna l’Art Trekking tra Scezza e Alpe Prasca

Torna il 7 giugno la quarta edizione del Crevola Art Trekking, un’esperienza che unisce passione per la montagna, arte contemporanea e musica in un percorso immersivo lungo il sentiero escursionistico A9, dalla località Scezza fino all’Alpe Prasca.
L’iniziativa propone un cammino lento tra natura e creatività, con un’esposizione diffusa di opere di artisti contemporanei lungo tutto il tracciato di circa 9 chilometri. I partecipanti potranno percorrere liberamente una parte o l’intero itinerario, secondo il proprio passo e le proprie capacità.
Grazie alla collaborazione con la sezione Seo Cai di Domodossola, è prevista una partenza di gruppo alle ore 8.30, per vivere insieme l’esperienza escursionistica in sicurezza e con spirito condiviso.
Il percorso si arricchirà inoltre di un momento musicale di grande suggestione: alle 11.30, all’Alpe Prasca, è in programma il concerto di “Musica in Quota”, che accompagnerà l’arrivo degli escursionisti con un’esibizione immersa nel paesaggio alpino.
Tra le novità dell’edizione 2026 anche un’iniziativa speciale: la possibilità di partecipare all’estrazione di un premio che comprende un pomeriggio di relax con cena per due persone presso l’Albergo Edelweiss LareSpa di Viceno. Per concorrere sarà necessario raggiungere l’Alpe Colmine, scattare un selfie nei pressi del bivacco degli Alpini e presentarsi entro le ore 15 all’Alpe Prasca al punto di controllo.
Il percorso sarà impreziosito dalle opere di numerosi artisti contemporanei, tra cui Diana Alvarez, Daniele Bariviera, Lorenzo Cancelli, Gabriele Cantadore, Esteban Marco Cavallo, Michele Della Piazza, Oliviero Feccia, Johanna Karvonen, Leonardo Lebenicnik, Calin Muscalu, Fabio Nicola con Giovanna Vettorello, Lorenzo Vecchietti e Gioele Zaccheo.