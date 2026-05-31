Marconi Galletti Einaudi campione d’Italia nel tag rugby ai nuovi giochi della gioventù

Successo nazionale per gli studenti del liceo sportivo di Domodossola, protagonisti ai Nuovi Giochi della Gioventù 2026. La classe terza B ha conquistato la vittoria nella disciplina del Tag Rugby, imponendosi a Roma come rappresentativa del Piemonte nella fase nazionale della manifestazione.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Andrea Cavazzana, Takoua Chouchane, Iris D’Accò, Achille Falcioni, Chiara Lo Nigro, Arianna Maranoli, Giorgia Pifferi, Luca Prencipe, Pasquale Quarta, Chiara Rolandi e Leonardo Savoia.

Gli studenti sono stati accompagnati nella capitale dai professori Gabriele Democrito e Domenico Carnovale, mentre la preparazione sportiva è stata seguita dai docenti Andrea Falla e Alessandro Notarnicola.

Grande la soddisfazione espressa dal professor Andrea Falla, che ha sottolineato il percorso costruito negli anni dal gruppo.

Questa vittoria meritata è frutto di un percorso che gli studenti hanno iniziato tre anni fa, vincendo sempre i tornei regionali e approdando quest'anno alla fase nazionale – spiega il docente –. I nostri ragazzi si sono applicati con dedizione al Tag Rugby, dimostrando ottime competenze in uno sport per loro nuovo".

Un risultato reso ancora più significativo dal livello degli avversari affrontati nella competizione nazionale.

«A Roma hanno battuto squadre provenienti da regioni che hanno notoriamente una tradizione più consolidata nel rugby», aggiunge Falla.

I Nuovi Giochi della Gioventù, reintrodotti dal ministro Giuseppe Valditara, si sono svolti a Roma dal 26 al 29 maggio, riportando in primo piano lo sport scolastico a livello nazionale.