Estate 2026 nel Distretto Turistico: tra natura, sport ed eventi prende il via una stagione da vivere

Tra specchi d’acqua, montagne e paesaggi naturali, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si prepara a vivere una nuova grande stagione estiva. Con l’arrivo dell’estate, il territorio torna a proporsi come una delle destinazioni di riferimento per chi cerca esperienze all’aria aperta, sport, benessere e cultura in un contesto unico tra laghi, vallate e cime alpine.

Le giornate più lunghe e il clima favorevole trasformano il comprensorio in un grande palcoscenico naturale, dove la varietà dell’offerta consente di alternare momenti di relax a esperienze dinamiche e immersive.

Ampio spazio sarà dedicato alle attività outdoor, sempre più protagoniste dell’estate sul territorio. Dagli itinerari cicloturistici alle escursioni nella natura, passando per sport all’aria aperta e percorsi tra boschi, alpeggi e panorami d’alta quota, l’offerta punta a valorizzare l’identità di un’area capace di unire laghi e montagne in un unico racconto turistico.

Accanto alle proposte dedicate al movimento e all’avventura, il calendario estivo si arricchisce anche di appuntamenti culturali, artistici e musicali. Festival, concerti, mostre ed eventi animeranno borghi, località lacustri e centri montani, offrendo occasioni di incontro e intrattenimento in scenari suggestivi, spesso sotto il cielo estivo.

Il Distretto Turistico dei Laghi conferma così la propria vocazione a un turismo esperienziale, in cui natura, cultura e qualità della vita si intrecciano in un’offerta capace di coinvolgere pubblici diversi: dagli amanti dell’outdoor alle famiglie, dagli appassionati di arte e musica a chi desidera semplicemente rigenerarsi tra paesaggi, acqua e silenzi alpini.