Ikan protagonista a Rimini Wellness: 30 atleti e podi nell’Hyrox internazionale FOTO

Ikan Gym & Studio è stato tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Rimini Wellness, manifestazione internazionale dedicata al fitness e alle discipline dell’allenamento funzionale, dove il club di Domodossola ha preso parte alle competizioni Hyrox con una numerosa delegazione.

Sono stati 30 gli atleti impegnati nelle diverse categorie, con risultati complessivamente positivi e diversi piazzamenti di rilievo nelle gare disputate durante il weekend.

Tra le prestazioni individuali spicca quella del fondatore del club, Gianluca Zambelli, che ha chiuso con il secondo posto nella staffetta e il terzo posto nella categoria Double Pro Men. Nella prova Double Mixed, disputata in coppia con Miriana, la coppia ha ottenuto il sesto posto su 502 team e l’undicesimo posto assoluto su 1.874 coppie in gara.

Risultato di rilievo anche per Miriana Gubetta, seconda classificata nella Hyrox Single Pro, mentre Stefania Odelli ha conquistato il secondo posto nella categoria Single Open.

Oltre alle competizioni, il team Ikan è stato coinvolto anche nelle attività sul palco ufficiale del brand Brooks, con Gianluca e Greta Zambelli impegnati nella conduzione di sessioni di allenamento e masterclass per il pubblico della fiera.

Zambelli ha curato le attività dedicate all’hybrid training, mentre Greta Zambelli ha seguito le classi di functional training, contribuendo al programma del marchio durante le giornate dell’evento.