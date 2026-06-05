Fisarmoniche protagoniste in Val Formazza: torna il raduno degli appassionati

La musica della tradizione torna a risuonare in alta Ossola con il 12° Raduno Fisarmonicisti in Val Formazza, evento organizzato dai Fisarmonicisti Ossolani e dedicato agli appassionati dello storico strumento musicale.

L'appuntamento è in programma domenica 6 giugno presso il Ristorante Cascata del Toce, uno dei luoghi più suggestivi della valle. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 11, quando musicisti provenienti dall'Ossola e da altri territori si ritroveranno per una giornata all'insegna della musica, della convivialità e della condivisione.

Il raduno rappresenta un'importante occasione per valorizzare una tradizione musicale ancora molto viva nelle vallate alpine, offrendo ai partecipanti la possibilità di esibirsi, confrontarsi e trascorrere alcune ore in compagnia all'insegna delle note della fisarmonica.

Durante la manifestazione sarà inoltre presente Teknofisa, azienda specializzata nella costruzione e riparazione di fisarmoniche, punto di riferimento per musicisti e appassionati del settore.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 7682841.

Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama numerosi musicisti e appassionati, contribuendo a mantenere viva una delle espressioni più autentiche della cultura musicale del territorio ossolano.