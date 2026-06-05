Piumarta, Piana e Suini agli Europei di corsa in montagna

Sono tre gli atleti del Vco impegnati da oggi agli Europei di corsa in montagna, campionati che si svolgono in Slovenia questo fine settimana. Si tratta di Filippo Piumarta (Formazza), Christian Suini (Crevoladossola) e Christian Piana (Casale Corte Cerro), tutti classe 2007.

Dopo il raduno in Tosca, i tre atleti -qualificati per gli Europei - sono già in Slovenia per le gare che inizieranno oggi.

Ufficialmente si tratta dei Campionati Europei di Atletica Leggera Off-Road , i ‘successori’ dei Campionati Europei di Corsa in montagna e combinano le discipline del trail running e della corsa in montagna con gare per squadre nazionali e corridori amatoriali.

L’estate scorsa, Piumarta e Suini nell’agosto 2025 vennero accolti da campioni a Formazza (paese di origine di Piumarta) di ritorno dai campionati mondiali giovanili di Skyrunning tenutisi sul Gran Sasso, dove avevano conquistato rispettivamente un argento e un bronzo.