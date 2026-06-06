Vendite al dettaglio in calo per effetto del calendario, ma si conferma comunque recupero dei consumi

La moderata riduzione delle vendite ad aprile va valutata con cautela alla luce di alcuni fattori che possono aver influenzato le dinamiche del mese, a partire dalla diversa tempistica della Pasqua che, pur caduta nello stesso mese nel 2026 e nel 2025, ha determinato un anticipo di parte dei consumi alimentari a marzo di quest’anno, penalizzando conseguentemente il dato di aprile. Questo il commento dell’ufficio studi Confcommercio ai dati sulle vendite al dettaglio di aprile diffusi dall’Istat.

Tale riduzione dei volumi acquistati dalle famiglie, tanto nel confronto mensile quanto in quello annuale, è peraltro un andamento che si rileva nella maggior parte dei paesi europei. Ampliando l’orizzonte oltre il singolo mese si rileva come nella prima parte del 2026 i volumi acquistati abbiano segnalato una moderata tendenza alla crescita dato che, anche alla luce del sensibile recupero (+11,2% su base annua tra gennaio e maggio) in atto sul versante degli acquisti di autovetture e del positivo andamento del turismo, indica con una certa chiarezza come per i consumi sia in corso una fase di recupero.

Tale recupero, pur abbastanza diffuso, non può nascondere le difficoltà che ancora attraversano molti segmenti e format distributivi. In particolare, per l’alimentare è in atto una continua fase di stop and go che lascia sostanzialmente invariate le quantità acquistate, delineando una stagnazione della domanda che coinvolge soprattutto le imprese di minori dimensioni.