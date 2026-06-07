Amaro del Ciclista Talk arriva a Domodossola: storie, aneddoti e grandi protagonisti del ciclismo

L'entusiasmo lasciato dal recente passaggio del Giro d'Italia a Verbania continua a farsi sentire anche in Ossola. Mercoledì 10 giugno, alle 21, la Dispensa di Mimì di Domodossola ospiterà infatti l'“Amaro del Ciclista Talk”, una serata dedicata agli appassionati delle due ruote tra racconti, curiosità e ricordi dei grandi protagonisti del ciclismo.

Ospiti dell'incontro saranno due delle voci più conosciute del panorama ciclistico italiano, i commentatori di Eurosport Riccardo Magrini e Luca Gregorio, che accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di aneddoti, episodi vissuti in prima persona e storie che hanno segnato la storia delle corse.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire un momento di incontro e approfondimento per gli appassionati, in un periodo particolarmente favorevole per il movimento ciclistico locale, rilanciato dall'attenzione suscitata dalla tappa del Giro d'Italia sulle strade del Verbano Cusio Ossola. La serata sarà anche l'occasione per presentare il calendario delle prossime manifestazioni promosse da Ossola Cycling.

Il primo appuntamento sarà il 1° agosto con il Trofeo Walter Molini a Domobianca. La partenza è prevista alle ore 11 dal Centro Commerciale Sempione e la manifestazione porterà i partecipanti verso la località montana ossolana. A settembre l'attenzione si sposterà invece in Val Formazza per un fine settimana dedicato ai grandi nomi del ciclismo.

Il 12 e 13 settembre tornerà infatti “L'Ultimo Scatto”, evento dedicato alla memoria di Marco Pantani, che vedrà la partecipazione dell'ex professionista Stefano Garzelli. Nella giornata del 13 settembre spazio anche alla “Gif Diablo”, iniziativa che avrà come ospite Claudio Chiappucci, uno dei corridori più amati dal pubblico italiano.

Per partecipare all'“Amaro del Ciclista Talk” è consigliata la prenotazione al numero 335 5985597. L'appuntamento è alla Dispensa di Mimì, in via degli Osci 10 a Domodossola.