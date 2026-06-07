Marco Bacrima campione italiano Gravel: il ciclista ossolano conquista la maglia tricolore

Il domese Marco Bacrima, ora residente a Bognanco, è riuscito a conquistare la maglia tricolore di campione nazionale di Gravel CSAIN (Centri sportiviaziendali e industriali). La competizione, dedicata a questa disciplina fuori strada dove siusano bici simili a quelle stradali ma con coperture maggiorate per affrontare stradeagricole e suggestivi passaggi nei boschi, si è svolta a Borgo d'Ale il 31 maggio.

Marco è molto attivo nel panorama del ciclismo amatoriale e dell'endurance e ha vinto in passatoanche il titolo nazionale di montain bike. Dopo quella del gravel ora l'aspetta la sfida con la mountain bike, parteciperà infatti ai prossimi campionati mondiali dedicati a diverse discipline sportive, tra queste la mountain bike, che si terranno a Frederikshavn in Danimarca il 10 giugno e sono organizzati dal World Championship Sports Game. Una curiosità a Borgo d'Ale Marco è giunto tra l'altro 13° assoluto nella classifica generale, riscattandosi dopo la delusione del 2025 quando perse all'ultimo giro per una foratura non riparabile, a soli 5km dall' arrivo.

Il circuito era di 12km da ripetere più volte, 5 o 4 in base alle categorie. “All' arrivo non ero sicuro della posizione - spiega Marco - ma quando è stata confermata è stato come sentirsi più leggeri dopo un anno passato apensare come rimediare quella foratura”.

"Il gravel è una disciplina giovane il primo campionato mondiale dedicato a questo sportrisale al 2022. Le federazioni dei vari paesi e, di conseguenza gli enti di promozionesportiva come CSAIN - spiega Marco - si sono subito attrezzati per organizzare i primicampionati nazionali. Il circuito a Borgo d'Ale era ottimo però reso molto duro dal caldoche si è fatto sentire già dal mattino presto durante la ricognizione, molta polvere inpartenza quando in mezzo al gruppo si cercavano le posizioni prima di attaccare la primasalita - prosegue Marco - una volta entrati nel bosco siamo passati dal caldo secco aquello umido, le salite tecniche erano accompagnate da discese veloci anch'essetecniche, questo ha reso tutto molto intenso sia per la fatica che per la concentrazione chenon doveva mai scendere di livello. Per me la bicicletta è libertà è stile di vita, mi alleno 5giorni alla settimana".

Questi traguardi di Marco Bacrima sono un regalo anche per Ossola che offre percorsi ideali per gravel e mountain bike ed è orgogliosa di avere un ambasciatore del proprio territorio che eccelle in queste discipline.