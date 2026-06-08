Argento per Piumarta, Piana e Suini agli Europei di corsa in montagna e trail

Campionati Europei off-road (corsa in montagna e trail) da incorniciare per gli atleti azzurri di casa nostra.

A Kamnik, in Slovenia, dal 5-7 giugno, sono arrivati per gli azzurri un oro, tre argenti e tre bronzi. E tra gli argenti anche quelli dei nostri atleti: il formazzino Filippo Piumarta, il crevolese Christian Suini e il cusiano Christian Piana. Che tornano dalla trasferta azzurra con una medaglia in più, a coronamento di una trasferta che ne ha confermato le doti atletice e tecniche.

Piumarta ha vinto l’argento nella gara a squadre (under 20) in salita, in una formazione che comprendeva anche a Matteo Bagnus, Gabriele Licini, Filippo Bertazzini; mentre l’argento di Christian Piana e Christian Suini è arrivato nella gara a squadre (under 20), in salita e discesa, assieme a Matteo Bagnus e Francesco Pepe.

In Slovenia erano presenti quasi 600 atleti provenienti da 33 Paesi.