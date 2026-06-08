Csi Domodossola protagonista ai Nazionali: cinque le medaglie conquistate a Lignano Sabbiadoro

Si sono appena conclusi a Lignano Sabbiadoro i Campionati Nazionali Csi di nuoto, disputati dal 4 al 7 giugno e considerati il più importante appuntamento della stagione per le società provenienti da tutta Italia. In questo prestigioso contesto il Csi Domodossola ha saputo distinguersi con risultati di assoluto valore, conquistando cinque medaglie individuali, numerosi piazzamenti nelle finali e confermando la costante crescita del proprio settore agonistico.



Un risultato che assume un significato particolare perché rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato tre anni fa sotto la guida del capo allenatore Marco Barini. Attraverso una programmazione tecnica strutturata, una visione a lungo termine e un lavoro quotidiano svolto con passione e competenza, il settore agonistico del Csi Domodossola è cresciuto costantemente fino a diventare una realtà capace di competere con successo sul panorama nazionale. La crescita del progetto è confermata anche dai numeri. La delegazione ossolana si è infatti presentata ai Campionati Nazionali con sedici atleti qualificati, contro i dodici dell'edizione precedente. Un dato che testimonia l'espansione del movimento agonistico e la capacità della società di accompagnare sempre più giovani nuotatori verso livelli di eccellenza.

Le soddisfazioni maggiori sono arrivate dalle categorie femminili, protagoniste di una rassegna tricolore di altissimo livello. Tra le Esordienti A femmine spicca la straordinaria prova di Giada Valentini, autrice di una doppia medaglia grazie all'argento conquistato nei 50 dorso e al bronzo ottenuto nei 50 stile libero. Sempre nella stessa categoria, Federica Conti ha confermato il proprio valore conquistando la medaglia di bronzo nei 50 rana, il quinto posto nei 100 rana e l'accesso alla finale dei 200 misti, dimostrando grande completezza tecnica e competitività in diverse specialità.



Nella categoria Assoluti femmine è stata invece Gloria Albert a mettersi in evidenza con due medaglie di bronzo nei 100 stile libero e nei 50 dorso, sfiorando inoltre il podio nei 50 stile libero con un eccellente quarto posto. Ottimo anche il campionato disputato da Angelica Di Benedetto, categoria Ragazzi femmine, che dopo aver superato le qualificazioni ha conquistato l'accesso a due finali nazionali, chiudendo al settimo posto nei 50 rana e all'ottavo posto nei 200 stile libero. Tra le Junior femmine, Eva Marinello ha ottenuto risultati di assoluto valore nelle gare di rana, classificandosi quinta nei 50 rana e ottava nei 100 rana.



Negli Assoluti maschi, Matteo Pifferi ha raggiunto entrambe le finali delle gare a dorso conquistando il quinto posto nei 100 dorso e il sesto posto nei 50 dorso, mentre Federico Bartolozzi, categoria Cadetti maschi, ha ottenuto un brillante settimo posto nella finale dei 50 delfino. A completare il quadro dei risultati, nelle Assolute femmine Mireya Baccenetti ha conquistato il sesto posto nei 200 misti, mentre Giorgia Pifferi ha chiuso al settimo posto nella medesima specialità, contribuendo a confermare la profondità e la competitività dell'intera squadra.



A guidare la spedizione ossolana erano il capo allenatore Marco Barini e l'istruttore Ingrid Bortolotti. Per lo staff tecnico, i risultati ottenuti rappresentano una grande soddisfazione e il riconoscimento di un lavoro costruito giorno dopo giorno in vasca. La crescita da dodici a sedici atleti qualificati ai Campionati Nazionali, l'aumento costante delle finali raggiunte e il numero di medaglie conquistate testimoniano infatti la solidità del progetto tecnico sviluppato negli ultimi anni.



Le cinque medaglie conquistate e i numerosi piazzamenti nelle finali nazionali non rappresentano soltanto un prestigioso risultato sportivo, ma la conferma concreta che il lavoro impostato da Marco Barini negli ultimi tre anni sta producendo risultati tangibili. Un percorso basato sulla programmazione, sulla formazione degli atleti e sulla crescita progressiva del gruppo, che oggi permette al Csi Domodossola di confrontarsi alla pari con realtà storicamente consolidate del nuoto Csi italiano.



I risultati ottenuti a Lignano assumono un valore ancora maggiore se rapportati agli spazi acqua attualmente disponibili per il settore agonistico. Le prestazioni degli atleti dimostrano infatti il grande potenziale di un gruppo che continua a crescere anno dopo anno e che potrebbe beneficiare ulteriormente di un ampliamento degli spazi dedicati agli allenamenti.



Un eventuale incremento delle ore acqua e delle disponibilità dedicate all'attività agonistica consentirebbe infatti di sviluppare ulteriormente il lavoro tecnico svolto dallo staff, offrendo a un numero sempre maggiore di giovani atleti l'opportunità di crescere e competere ad alto livello. I risultati ottenuti in questa edizione dei Campionati Nazionali lasciano intravedere margini di crescita ancora molto importanti e fanno immaginare un futuro in cui il Csi Domodossola possa conquistare un numero ancora maggiore di finali, podi e medaglie nazionali.



La trasferta di Lignano Sabbiadoro consegna quindi al Csi Domodossola non soltanto cinque medaglie e numerosi piazzamenti di prestigio, ma soprattutto la conferma che il lavoro intrapreso tre anni fa sta dando i suoi frutti. Un successo costruito attraverso programmazione, competenza, sacrificio e passione, che premia gli atleti, lo staff tecnico e l'intera società.



Per il Csi Domodossola questo Campionato Nazionale rappresenta uno dei punti più alti della propria storia recente e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi.