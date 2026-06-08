Terza vittoria di fila per Di Pietro e Dresti: il Rally Due Valli consolida la fuga tricolore

Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti continuano a dettare il passo nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Sulle strade del Rally Due Valli, nel Veronese, l’equipaggio ossolano ha conquistato la terza vittoria consecutiva della stagione, confermando uno stato di forma eccezionale dopo i successi ottenuti al Rally Il Ciocco e alla Targa Florio.

Al volante della Peugeot 208 Rally4, Di Pietro e Dresti hanno saputo gestire con lucidità una gara resa particolarmente impegnativa dalle condizioni meteo in continua evoluzione. La pioggia caduta nelle fasi iniziali e il costante alternarsi tra asfalto asciutto e bagnato hanno infatti complicato il lavoro di tutti i concorrenti, costretti a scelte strategiche delicate soprattutto sul fronte degli pneumatici.

Nonostante qualche difficoltà incontrata nelle prime prove dell’ultima giornata, l’equipaggio ha mantenuto alta la concentrazione riuscendo a costruire il successo grazie a una prestazione solida e costante. Determinanti le sei vittorie conquistate nelle tredici prove speciali in programma, alle quali si è aggiunto il secondo posto nella Power Stage, risultato che ha permesso di incrementare ulteriormente il margine in classifica generale.

Alle spalle dei vincitori hanno chiuso Edoardo De Antoni e Martina Musiari, protagonisti di una gara di grande livello e capaci di imporsi anche nel Trofeo Lancia. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, anch’essi impegnati su una Lancia Rally4.