I 'Donatori anonimi' vincono il primo torneo di calcio balilla umano

Una serata all’insegna del divertimento e dello sport quella andata in scena venerdì 5 giugno presso la cooperativa sociale La Prateria, dove il Gruppo Alpini Domodossola ha organizzato, nell’ambito della propria festa annuale, il primo torneo di calcio balilla umano.

All’evento ha preso parte anche una squadra dell’Avis, formata all’ultimo minuto e ribattezzata con ironia “Donatori Anonimi”. Nonostante la formazione improvvisata, il gruppo ha affrontato la competizione con grande entusiasmo, inserendosi nel torneo disputato con formula all’italiana a cinque squadre.

La manifestazione ha visto le diverse formazioni sfidarsi in una serie di incontri fino ad arrivare alla finale per la conquista del primo posto. Con sorpresa generale, proprio i “Donatori Anonimi” sono riusciti a superare tutti i turni, arrivando a imporsi e a conquistare il trofeo messo in palio dagli Alpini. Nella seconda posizione si sono posizionati il gruppo Alpini di Domodossola seguiti da i '21 pila'. Hanno partecipato al torneo anche il Club Napoli e 'Prima Carrozza'.

Un successo inatteso ma particolarmente apprezzato, che ha reso ancora più speciale la serata. "Ringraziamo sentitamente gli Alpini per aver organizzato un evento così divertente ed entusiasmante", è il commento della presidente di Avis provinciale Silvia Offria, che ha sottolineato come la vittoria abbia rappresentato anche un momento di grande soddisfazione per i donatori partecipanti.