Vigili del fuoco, Fp Cgil: "Grave carenza di organico, soccorso a rischio"

“La gravissima e inaccettabile situazione emergenziale in cui versano i vigili del fuoco sta assumendo dimensioni senza precedenti e rappresenta un rischio concreto sia per il personale impegnato quotidianamente nelle attività di soccorso sia per le cittadine e i cittadini che confidano in un servizio pubblico essenziale. Dopo aver denunciato nelle scorse settimane la temporanea chiusura e l’inoperatività di numerosi reparti volo strategici per la sicurezza del territorio nazionale, continuano ad arrivare segnalazioni allarmanti da tutto il Paese riguardanti la riduzione o la sospensione delle attività di distaccamenti territoriali, nuclei sommozzatori e nuclei nautici a causa della cronica carenza di personale operativo, specialista e qualificato”. A denunciarlo sono il coordinatore nazionale Fp Cgil Vigili del Fuoco, Mauro Giulianella, e la segretaria nazionale Fp Cgil, Giordana Pallone in una nota.

“Le vertenze territoriali aperte dalla Fp Cgil si moltiplicano giorno dopo giorno. Toscana, Puglia, Sardegna, Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte sono state tra le prime regioni a dichiarare lo stato di agitazione del personale, ma il disagio è ormai diffuso sull’intero territorio nazionale. La carenza di organico interessa ogni settore del corpo, ogni qualifica e ogni ruolo, compromettendo la piena operatività delle sedi di servizio e riducendo la capacità di risposta alle emergenze”. “Non è più il tempo della comprensione o delle giustificazioni – proseguono Giulianella e Pallone – ma quello delle decisioni concrete. Il Governo deve ascoltare il grido d’allarme che proviene non solo dalle organizzazioni sindacali ma anche dagli stessi dirigenti del corpo e intervenire con urgenza per scongiurare un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro del personale operativo, garantire adeguati livelli di sicurezza agli operatori e assicurare la continuità del soccorso tecnico urgente su tutto il territorio nazionale”.

Secondo la Fp Cgil desta particolare preoccupazione il continuo ricorso a straordinari, richiami in servizio e rientri programmati per sopperire alle carenze strutturali. “Una situazione che peggiora di giorno in giorno e che rischia di esplodere con l’arrivo dell’estate, delle alte temperature, degli incendi boschivi, degli eventi meteorologici estremi, dell’incremento della mobilità sulle arterie autostradali e dell’aumento delle presenze turistiche. In questo contesto il soccorso tecnico urgente sarà chiamato a uno sforzo ancora maggiore in ambito terrestre, acquatico e aereo, proprio mentre vengono meno uomini e risorse indispensabili per garantire l’efficienza del sistema”. “La Fp Cgil Vigili del Fuoco non intende arretrare di un solo passo sulla vertenza assunzionale. Non si possono continuare a garantire servizi essenziali senza il personale necessario. Non è accettabile continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori facendo leva sul loro senso del dovere e sulla loro impossibilità morale di sottrarsi al soccorso delle persone”. "La Fp Cgil Vigili del Fuoco sarà pronta a intraprendere ogni utile iniziativa nei confronti del dipartimento qualora dovessero verificarsi eventi lesivi per il personale riconducibili alle carenze di organico, all’eccessivo ricorso allo straordinario o ai richiami in servizio. Se necessario, tuteleremo le lavoratrici e i lavoratori in ogni sede" concludono i sindacalisti.